خبرني - عقدت الهيئة العامة لشركة مجموعة الخليج للتأمين – العراق (دار السلام للتأمين) اجتماعها، الذي جرى خلاله انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لدورة تمتد لثلاث سنوات، حيث تم انتخاب الدكتور علي الوزني، ممثلاً عن مجموعة الخليج للتأمين، رئيساً لمجلس الإدارة، والسيد جهاد الحسن نائباً للرئيس.

وضمّ مجلس الإدارة الجديد في عضويته كلاً من السيدة علياء برهان جبر، والسيد محمد علاء سليم، والسيد رامي سامي شوكت، والسيدة سارة محمد جاسم، والسيد صادق عبد الرحمن حسين.

كما تم تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، والتي تشمل لجنة التدقيق، ولجنة الاستثمار، ولجنة الحوكمة والامتثال، ولجنة إدارة المخاطر، ولجنة الترشيحات والمكافآت، بما يعزز منظومة الحوكمة المؤسسية ويرسخ مبادئ الشفافية والرقابة الفاعلة، ويدعم كفاءة الأداء المؤسسي واستدامته.

ويأتي انتخاب مجلس الإدارة الجديد في إطار مواصلة مسيرة التطوير المؤسسي للشركة، وتعزيز حضورها التنافسي في سوق التأمين العراقي، مستندةً إلى الخبرات الإقليمية والإمكانات الفنية والمؤسسية لمجموعة الخليج للتأمين، وبما يدعم فرص النمو المستدام ويسهم في تطوير قطاع التأمين في العراق.

يُذكر أن مجموعة الخليج للتأمين – العراق (شركة دار السلام للتأمين)، تأسست عام 2000، وهي أول شركة تأمين من القطاع الخاص في العراق باشرت ممارسة أعمال التأمين العام والتأمين على الحياة، وتتمتع بخبرة تمتد لأكثر من ربع قرن في السوق العراقي.

وتُعد الشركة إحدى الشركات التابعة لمجموعة الخليج للتأمين (GIG)، التي تتخذ من دولة الكويت مقراً رئيسياً لها، وإحدى أبرز مجموعات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.