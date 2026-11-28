خبرني - شهدت أسعار زيت الزيتون في السوق المحلية تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الحالية، مع انخفاض سعر العبوة سعة 16 كيلوغراماً إلى 100 دينار لدى عدد من المحلات ومعاصر الزيتون، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض خلال الأيام المقبلة.

وتراوحت أسعار عبوات زيت الزيتون في مهرجان الزيتون الوطني السادس والعشرين، المقام في العاصمة عمّان، بين 110 و125 ديناراً، في حين خفضت مجموعة من المحلات والمعاصر أسعارها إلى 100 دينار للعبوة ذاتها، ما يعكس تفاوتاً في الأسعار بين نقاط البيع.

ويتزامن تراجع الأسعار مع استمرار فعاليات مهرجان الزيتون الوطني السادس والعشرين ومعرض المنتجات الريفية، المقام في مركز المعارض بمكة مول، حتى الخامس من كانون الأول المقبل، بمشاركة أكثر من 4 آلاف مستفيد من المزارعين والأسر الريفية والجمعيات التعاونية.

ويقدم المهرجان، الذي تنظمه وزارة الزراعة برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، منتجات زيت الزيتون والمونة البيتية والمنتجات الريفية والحرف اليدوية، بهدف دعم المنتج المحلي وتوفير نافذة تسويقية للمزارعين والأسر المنتجة.

وقال مدير المهرجان المهندس عبدالله القضاة، في تصريح سابق لقناة المملكة، إن عدد المستفيدين من النسخة الحالية تجاوز 4 آلاف شخص، فيما تقام فعاليات المهرجان على مساحة تبلغ 11 ألف متر مربع.

وأضاف أن المهرجان استحدث هذا العام قطاعاً للنحل والعسل الأردني، تخضع منتجاته للفحص بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية، حيث تحمل كل عبوة رمز استجابة سريعة (QR Code)، يتيح للزوار الاطلاع على نتائج الفحوصات والتحقق من جودة المنتج ومطابقته للمواصفات الأردنية.

وأوضح القضاة أن عبوات زيت الزيتون تخضع أيضاً لفحوصات للكشف عن الغش وقياس نسبة الحموضة، وتحصل العبوات التي تجتاز الفحوصات على رمز استجابة سريعة يتيح تتبعها والاطلاع على نتائج فحصها، بما يعزز ثقة المستهلك بجودة المنتجات.

وأشار إلى أن المهرجان يتيح تسويق منتجات الموسم الزراعي والمنتجات الريفية والبلدية، بما فيها زيت الزيتون ومونة البيت من السمن والجميد والجبنة والزعتر وغيرها، مؤكداً أنه يشكل منصة تسويقية مهمة، خصوصاً للمزارعين في أطراف المحافظات والمناطق البعيدة عن مراكز التسويق.

وبين أن اختيار المشاركين يتم عبر منصة إلكترونية مرتبطة بدائرة الأحوال المدنية، لضمان عدم تكرار مشاركة أفراد الأسرة الواحدة، مع إعطاء الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والمستفيدين من المعونة الوطنية.

ولفت إلى أن قائمة الاحتياط تجاوزت 1600 شخص، فيما يجري توزيع مواقع المشاركين من خلال قرعة علنية.