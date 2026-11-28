خبرني - أتاح المعهد المروري الأردني، التابع لمديرية الأمن العام، فرصة خوض تجربة تفاعلية تحاكي قيادة المركبات، لطلبة جامعة الشرق الأوسط، بهدف تعزيز الوعي بمفاهيم السلامة المرورية، وترسيخ ثقافة القيادة الآمنة والمسؤولة لدى الشباب.

وفرت التجربة للطلبة فرصة التفاعل مع سيناريوهات مرورية تحاكي ظروف القيادة الواقعية، بما يعزز قدرتهم على إدراك المخاطر المحتملة، وتقدير تبعات السلوكيات الخاطئة، واتخاذ القرارات السليمة في المواقف المرورية المختلفة، ضمن بيئة تدريبية آمنة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة بين الجامعة والمعهد المروري الأردني، حيث تستهدف توظيف التقنيات الحديثة في بناء سلوك مروري مسؤول، يسهم في الحد من الحوادث وصون الأرواح والممتلكات.