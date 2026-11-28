خبرني - رعى وزير الشباب معالي الدكتور رائد العدوان فعاليات "HEALTH IMPACT" - من الفكرة إلى الأثر، والتي نظّمتها كلية الآداب والعلوم التربوية في جامعة الشرق الأوسط بالتعاون مع منتدى "أثر العالمي"، بحضور رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين، وأصحاب الاختصاص.

تهدف الفعالية إلى استثمار الطاقات الشبابية في تطوير حلول نوعية تستجيب للتحديات الصحية، وترتقي بجودة حياة الإنسان، حيث تضمّنت جلسة حوارية أدارتها ممثلة مبادرة أثر العالمي بيان عرار، بمشاركة المدير العام لمؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش، وممثل وزارة الاتصال الرقمي والريادة الدكتور أحمد الكساسبة، وعضو هيئة التدريس في كلية العلوم الطبية المساندة بالجامعة الدكتورة سميحة ذنبيات.

وناقشت الفعالية فاعلية الحملات الصحية في إحداث تحوّلات إيجابية في السلوك المجتمعي، انطلاقًا من فهمٍ معمّق للمحدّدات النفسية والاجتماعية والثقافية التي تُشكّل أنماط التفكير والممارسات الصحية لدى الأفراد والمجتمعات.