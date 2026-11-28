خبرني - ينعى آل حجازي فقيدهم الغالي المغفور له بأذن لله عدلي رشيد العايد حجازي، مختار أل حجازي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.زوج الفاضلةنبيلة إبراهيم السالم حجازي، ووالد كلٍّ من معن وميس ومنية ومالك، وشقيق كلٍّ من المرحوم عيد، والمرحوم عادل، والمرحوم عاصف، وعصام و عوف، وعامر، والمرحومة عائدة والمرحومة نجوى، ونوال، ونائلة، ونسرين.وسيُشيَّع جثمانه الطاهر من مسجد الفيحاء – إربد، بعد صلاة العصر اليوم السبت الموافق ٢٨-١١-٢٠٢٦، إلى مثواه الأخير في مقبرة العائلة – المدينة الصناعية – إربد.

تُقبل التعازي بعد الدفن، أيام السبت والأحد والاثنين، من الساعة الرابعة عصرًا وحتى التاسعة مساءً:- للرجال: في ديوان أل حجازي – دوار القبة.

- للنساء: في جمعية الفيحاء.كما تُقبل التعازي يوم الثلاثاء للرجال والنساء في جمعية الريحاني، مقابل مسجد الهمشري، من الساعة الرابعة عصرًا وحتى التاسعة مساءً.

إنا لله وإنا إليه راجعون.