خبرني - افتتح وزير البيئة معالي الدكتور أيمن سليمان، بحضور رئيسة جامعة الشرق الأوسط الأستاذة الدكتورة سلام المحادين، وأصحاب الاختصاص، معرض "الفن وإعادة التدوير" في "بيت الفن" بالجامعة، تزامنًا مع شهر المناخ والبيئة، في مبادرة تلتقي مع الأولويات الوطنية الرامية إلى ترسيخ الاستدامة البيئية وترشيد استهلاك الموارد، من خلال إعادة توظيف المواد المستهلكة وتحويلها منتجات فنية قيمة، تجسّد دور الفن في تحويل الوعي البيئي إلى ممارسة ملموسة.

أشاد الوزير سليمان بما يعكسه الحرم الجامعي من اهتمام بمفاهيم الاستدامة وتطبيقاتها التي تلتقي مع الأولويات التي تقوم عليها الخطط الوطنية لمواجهة التغير المناخي، بما يعكس تكامل الجهود المؤسسية مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.

وشهد المعرض مشاركة فنانين أردنيين هم: رنا الصفدي، وغسان مفاضلة، وداليا علي، ورائدة شاهين، وأمل صبح، وشيرين العوران، وريم خضر، إلى جانب طلبة الفنون الجميلة من جامعات أردنية، ومنها: الجامعة الهاشمية، وجامعة اليرموك، وجامعة الزرقاء الخاصة، وجامعة الشرق الأوسط، حيث قدّموا أعمالًا فنية أبرزت قدرة الفن على إعادة تشكيل العلاقة مع البيئة، وتحويل القضايا المناخية من موضوعات نظرية إلى رسائل بصرية ملموسة؛ إذ تتيح هذه التجربة للطلبة التعبير عن مسؤوليتهم تجاه محيطهم، بما يحقق ثقافة الاستخدام المسؤول للموارد، ويقرّب مفاهيم الاستدامة من الممارسة اليومية.