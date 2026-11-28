خبرني - رصد

قال الخبير في شؤون الطاقة عامر الشوبكي إن أسعار البنزين العالمية انخفضت منذ بداية الشهر الحالي بنحو 27%، فيما تراجعت أسعار الديزل بنحو 14%، مؤكدا أن المواطنين ينتظرون انعكاس هذا الانخفاض على أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية.

وأضاف الشوبكي، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، أن من حق المواطن أن يلمس أثر التراجع العالمي في أسعار المحروقات محليا.

وتأتي تصريحات الشوبكي في وقت تترقب فيه الأسواق المحلية التسعيرة الجديدة للمشتقات النفطية، وسط تساؤلات بشأن مدى انعكاس التراجع في الأسعار العالمية على أسعار البيع في الأردن.

وبحسب آخر تسعيرة معتمدة لشهر تشرين الثاني الحالي، رفعت لجنة تسعير المشتقات النفطية سعر بنزين أوكتان 90 بمقدار 30 فلسا للتر، ليصبح 1080 فلسا بدلا من 1050 فلسا، كما رفعت بنزين أوكتان 95 بمقدار 15 فلسا ليصل إلى 1375 فلسا للتر.

في المقابل، أبقت اللجنة سعر السولار عند 900 فلس للتر، والكاز عند 550 فلسا للتر، فيما استقر سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة 12.5 كغم عند 7 دنانير.

وتعتمد آلية تسعير المشتقات النفطية في الأردن على متوسط الأسعار العالمية خلال الثلاثين يوما التي تسبق موعد التسعير، ما يعني أن التغيرات في الأسواق العالمية تنعكس على التسعيرة المحلية وفقا لمتوسطات الأسعار خلال فترة الاحتساب، وليس بالضرورة بصورة فورية.

وكانت الحكومة قد أعلنت أن إجمالي الدعم وفروقات الأسعار التي تحملتها منذ بداية الأزمة وحتى نهاية تشرين الأول الماضي بلغ نحو 290 مليون دينار، نتيجة عدم عكس كامل الكلف الفعلية للمشتقات النفطية على الأسعار المحلية، فيما أشارت بيانات تسعيرة تشرين الثاني إلى وجود فروقات بين الكلف الفعلية وأسعار البيع للمواطنين.

ملاحظة تحريرية: أرقام تراجع البنزين والديزل بنسبة 27% و14% منسوبة إلى الشوبكي، ولم أقدمها باعتبارها بيانات رسمية مستقلة. كما أن التسعيرة المحلية لشهر كانون الأول لم تكن قد صدرت بتاريخ اليوم 28 تشرين الثاني 2026.