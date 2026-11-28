عباءة الدين لا تستر عورة الخطاب

قرأت ما كتبه الدكتور محمد علي العكور تحت عنوان "رجال الفجر... وشيوخ الزنا"، فوجدت نفسي أمام نصّ لا يناقش فكرة، ولا يحاور مبادرة، ولا يدافع عن الصلاة بقدر ما يمارس الإقصاء والتخوين وتوزيع الاتهامات بالجملة، وكأن كاتبه قد نُصّب وصياً على الدين، ومفوّضاً حصرياً بتحديد من يحب الله، ومن يعاديه، ومن يستحق صفة الرجولة، ومن يُحكم عليه بالعمالة للصهيونية!

يا دكتور، منذ متى أصبح الاختلاف في تقييم مبادرة ما دليلاً على "العلمانية المأزومة"؟ ومنذ متى أصبحت المرأة التي تختلف معك في الرأي "نسوية مأجورة"؟ وبأي حق تختزل مواقف الناس ومخاوفهم وتساؤلاتهم في تهم العمالة والارتزاق؟

إن وصف المخالفين بهذه الأوصاف ليس حجة، بل هروب من مناقشة آرائهم. فالإنسان لا يصبح مأزوماً لأنه علماني، ولا مأجوراً لأنه نسوي، ولا خائناً لأنه طرح سؤالاً أو تحفظ على أسلوب مبادرة. هناك علمانيون أصحاب أخلاق ومواقف وطنية، ونساء يدافعن عن كرامة الأطفال وحقوقهم بدوافع إنسانية خالصة، ومتدينون يختلفون معك دون أن ينتقص ذلك من إيمانهم أو غيرتهم على دينهم.

أما الخلط بين الأوراق، فهو الطامة الكبرى في هذا المقال. فالدعوة إلى الصلاة لا علاقة لها بتخوين العلمانيين، والدفاع عن حقوق الأطفال لا يجعل أصحابه أعداء للدين، ونقد أسلوب دعوي لا يعني التواطؤ مع الصهيونية. إن تحويل كل اعتراض إلى تهمة دينية أو سياسية ليس دفاعاً عن المبادرة، بل محاولة لإسكات منتقديها.

الصلاة عبادة عظيمة، ولا خلاف على فضلها ومكانتها، لكن التدين ليس طقوساً وحركات فحسب؛ فالتدين بالأخلاق من أسمى أنواع العبادة. الصدق والعدل وصيانة كرامة الناس واحترام المخالف وحفظ اللسان من البهتان كلها من صميم التقوى.

فما قيمة أن يرفع المرء صوته بالدعوة إلى الصلاة، ثم يطلق لسانه في أعراض الناس؟ إن العبادة التي لا ينعكس أثرها على سلوك الإنسان وأخلاقه تستدعي مراجعة جادة لمعنى التدين، لا مزيداً من المواعظ الموجهة إلى الآخرين.

ثم نصل إلى العبارة الأكثر خطورة في مقالك: "شيوخ الزنا الذين قالوا لنا بوجوب الطاعة العمياء للحاكم حتى لو زنى نصف ساعة على التلفزيون".

هنا تتكشف الجرأة التي لا يحكمها ورع. تتحدث يا دكتور عن "حاكم زانٍ" وعن طاعة عمياء له. ونحن في الأردن، وللأردن حاكم واحد معروف هو جلالة الملك عبدالله الثاني.

والأشد غرابة أنك تتهم الآخرين بالوصاية على الدين، ثم تقول إنهم يصفون أنفسهم بأنهم الوحيدون الذين يفهمون الدين ويعرفون ماذا يريد الله! والحقيقة أن هذه الجملة تنطبق على خطابك أكثر مما تنطبق على من تهاجمهم. فأنت الذي تقسم الناس إلى معسكرين: معك فهم أهل الإيمان والكرامة، وضدك أهل العمالة والضلال. وأنت الذي تمنح نفسك حق تفسير النيات وتوزيع أحكام الولاء والخيانة.

فمن الذي يحتكر فهم الدين هنا؟ ومن الذي يتحدث وكأنه يمتلك مفاتيح ضمائر الناس؟

إن استغلال العاطفة الدينية في المعارك السياسية، وتحويل الخلافات الاجتماعية والسياسية إلى معارك بين أهل الإيمان وأعدائه، ليس دفاعاً عن الدين، بل توظيف للمقدس في خدمة حسابات سياسية وشخصية. ومن حق الناس أن يتساءلوا: هل نحن أمام دعوة خالصة إلى الصلاة، أم أمام محاولة لتجميع الأصوات والمواقف عبر استثمار العاطفة الدينية؟

أما زجّ غزة في هذا السجال، واستخدام دماء أهلها لتوزيع صكوك الوطنية والإيمان، فهو استغلال مؤسف لمأساة شعب يدفع أثماناً باهظة. غزة ليست ملكاً لأحد، وشهداؤها ليسوا أوراقاً في سجال سياسي، ولا يحق لأحد أن يجعل موقفه السياسي معياراً وحيداً لقياس إيمان الآخرين أو وطنيتهم. الاختلاف في الاجتهاد لا يبرر اتهام الناس بالخيانة والعمالة.

ولا أحد يعادي الصلاة أو ينتقص من فضل الدعوة إليها، لكن الصلاة ليست صكّ حصانة يمنح صاحب المبادرة حق الإساءة إلى الآخرين، ولا عباءة يختبئ تحتها من يعجز عن مواجهة النقد بالحجة. فالدين أكبر من أن يكون مطية لمعارك شخصية، وأطهر من أن يتحول إلى أداة لتخوين الناس ومصادرة عقولهم.

يا دكتور، ادعُ الناس إلى الصلاة كما تشاء، لكن كفّ عن تنصيب نفسك حارساً على إيمانهم وقاضياً على نياتهم. فليس كل من خالفك علمانياً مأزوماً، وليست كل امرأة تنتقدك نسوية مأجورة، وليس كل من رفض أسلوبك عدواً للدين. هذه ليست غيرة على الإسلام، بل وصاية مرفوضة تتخذ من الدين غطاءً لها.

وقبل أن تنصّب نفسك واعظاً للناس، تذكّر أن التدين لا يُقاس بعلوّ الصوت في المواعظ، بل بما تتركه العبادة في السلوك من صدق وعدل ورحمة وإنصاف. فليس كل من تحدث باسم الدين خدمه، وليس كل من رفع رايته صان حرمته؛ وأحياناً تكون الإساءة إلى الدين في الطريقة التي يدّعي بها البعض الدفاع عنه.