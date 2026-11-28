خبرني - عقدت جمعية الأطباء النفسيين الأردنية يومها العلمي الرابع تحت عنوان " آفاق جديدة في الطب النفسي " مساء الخميس الموافق 26 تشرين الثاني 2026، في فندق كمبينسكي البحر الميت، بمشاركة كبيرة من الأطباء النفسيين والمتخصصين.

وحظيت الجلسة الافتتاحية بتغطية رسمية من التلفزيون الأردني، بما يعكس أهمية تعزيز حضور قضايا الصحة النفسية في المشهد الإعلامي والوطني.

وتضمن البرنامج العلمي ثلاث جلسات تخصصية تناولت الجذور النفسية للفكر المتطرف، وسرطان الثدي والصحة النفسية، والطب النفسي الرقمي، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين، حيث ناقشت الجلسات مستجدات المعرفة العلمية والتحديات المهنية في هذه المجالات، وأتاحت مساحة للحوار وتبادل الخبرات.

ويأتي انعقاد هذا اليوم العلمي في إطار جهود الجمعية لتعزيز النشاط العلمي والتطوير المهني، وتفعيل التواصل بين الأطباء النفسيين، ومواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية في مجال الطب النفسي، بما يسهم في تطوير الممارسة المهنية والارتقاء بخدمات الصحة النفسية في الأردن.