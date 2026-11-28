خبرني - حذّرت ثلاث وكالات أممية من استمرار أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد في قطاع غزة، متوقعة أن يواجه نحو 1.4 مليون فلسطيني، يشكلون 67% من السكان، مستويات مرتفعة من الجوع حتى نهاية العام الحالي، في ظل انهيار سبل العيش والإنتاج المحلي والاعتماد الواسع على المساعدات الإنسانية.

وأوضح تحليل مشترك لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أن نحو 212 ألف فلسطيني يعيشون في المرحلة الرابعة، المصنفة مرحلة الطوارئ، فيما قد يرتفع عدد الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي إلى 1.9 مليون شخص، بما يعادل 90% من سكان القطاع، في حال توقف المساعدات الغذائية.

وأشار التحليل إلى أن التحسن النسبي في المؤشرات الغذائية والتغذوية، مقارنة بنهاية العام الماضي، يعود أساساً إلى زيادة المساعدات الإنسانية والبرامج الصحية والتغذوية عقب اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول 2025، دون أن يعني ذلك تعافي الاقتصاد أو استعادة الأسر قدرتها على تأمين احتياجاتها بصورة مستقلة.

وبحسب البيانات، وصلت المساعدات الغذائية خلال أيار الماضي إلى نحو 1.5 مليون شخص، فيما استفاد قرابة 700 ألف من المساعدات النقدية متعددة الأغراض، ووصل الدعم التغذوي إلى نحو 60% من الأطفال دون الخامسة.

وحذّرت الوكالات من عدم كفاية الحصص الغذائية من حيث الكمية والتنوع والقيمة الغذائية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأغذية الطازجة ومصادر البروتين وعدم انتظام دخولها إلى القطاع.

وعلى صعيد الإنتاج المحلي، أظهر التحليل أن أكثر من 70% من الأراضي الزراعية لا يمكن الوصول إليها، فيما لا تتجاوز مساحة الأراضي المتضررة أو غير المتاحة التي لا تزال قابلة للاستخدام نحو 3%، الأمر الذي يعرقل استعادة الإنتاج الغذائي، إلى جانب القيود المفروضة على إدخال البذور والأسمدة والمستلزمات الزراعية والأعلاف.

وفيما يتعلق بالأطفال، توقع التقرير استمرار حاجة نحو 74 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات إلى العلاج من سوء التغذية الحاد خلال العام المقبل، إضافة إلى نحو 25 ألف امرأة حامل ومرضعة يحتجن إلى دعم تغذوي.

وأكدت الوكالات أن استدامة التحسن تتطلب ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والتجارية دون انقطاع، وإعادة تشغيل الأسواق المحلية، وتمكين المزارعين والصيادين ومربي الثروة الحيوانية من استعادة أنشطتهم، فضلاً عن توفير الوقود والمياه والخدمات الصحية والصرف الصحي.

وتعود جذور الأزمة إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، وما خلفته من دمار واسع في البنية التحتية والمنشآت الاقتصادية والزراعية، وتعطيل سلاسل الإمداد، وقيود على دخول الغذاء والوقود والمستلزمات الأساسية.

وكان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي قد حذّر في أيار 2025 من أن كامل سكان القطاع يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، بينهم نحو نصف مليون شخص في ظروف كارثية، قبل أن يعلن في 22 آب من العام نفسه تأكد حدوث المجاعة في محافظة غزة للمرة الأولى.