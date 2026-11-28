خبرني - خيم الحزن على الوسط الرياضي المصري بعد وفاة المعلق محمد شكري، إثر العثور على جثمانه عقب اختفائه في حريق الطريق الدائري بالوراق.

وأعلن نجل المعلق الرياضي الراحل، الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وفاة والده، بعد ساعات من انقطاع الاتصال به إثر الحريق الذي اندلع مساء الأربعاء 25 نوفمبر، بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة.

وأثار نبأ الوفاة حالة من الأسى بين المتابعين والعاملين في الوسط الرياضي، فيما تقرر تشييع جثمان الراحل من أحد مساجد منطقة الفرنواني بشبرا الخيمة، التابعة لمحافظة القليوبية.

رحلة البحث عن المعلق محمد شكري

بدأت معاناة أسرة محمد شكري فور وقوع الحريق، بعدما فقدت الاتصال به، لتدخل في حالة من القلق والترقب، وتبدأ رحلة البحث عنه من خلال التواصل مع المستشفيات القريبة من موقع الحادث، إلى جانب تفقد المناطق المحيطة بمكان اندلاع النيران.

وعاشت الأسرة ساعات طويلة من الانتظار على أمل العثور عليه والاطمئنان إلى سلامته، قبل أن تتلقى الخبر المؤلم بالعثور على جثمانه والتأكد من وفاته متأثراً بتداعيات الحادث المأساوي.

من هو المعلق الرياضي محمد شكري؟

اسمه الكامل محمد شكري رجب أحمد داود، واشتهر بلقب كابتن شكري، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية عن نجله أحمد خلال فترة البحث عنه.

وكان الراحل يرتبط بعلاقة وثيقة بكرة القدم، إذ مثّلت المباريات والحديث عن الرياضة جانباً أساسياً من حياته اليومية، كما كشف نجله، مؤكداً أن متابعة أخبار الكرة ومناقشة المباريات كانت من أبرز الأمور التي جمعتهما داخل المنزل.