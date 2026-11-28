خبرني - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن إغلاق جسر الجيزة باتجاه الجنوب اعتباراً من صباح السبت، وذلك لغايات تنفيذ أعمال صيانة الجسر واستبدال فواصل التمدد، ضمن عطاء صيانة عدد من الطرق الرئيسية والجسور في إقليم الوسط، والممول بقرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وأوضحت الوزارة أن أعمال الصيانة تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية للجسر، والمحافظة على سلامته الإنشائية، وإطالة عمره التشغيلي، بما يسهم في تعزيز مستويات السلامة المرورية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لمستخدمي الطريق.

وبيّنت الوزارة أنه سيتم تنفيذ تحويلة مرورية مؤقتة وفق المخطط المروري المرفق، بحيث يتم تحويل حركة السير إلى المسار المقابل من الجسر باتجاه الجنوب، بما يضمن استمرارية حركة المركبات وتوفير مسار بديل آمن خلال فترة تنفيذ أعمال الصيانة.

وأكدت الوزارة أن التحويلة المرورية ستتم وفق ترتيبات فنية وهندسية مدروسة، مع تجهيز الموقع باللوحات الإرشادية والإشارات التحذيرية والعواكس المرورية اللازمة، لضمان سلامة مستخدمي الطريق والعاملين في الموقع.

وأشارت الوزارة إلى أن تنفيذ هذه الأعمال يأتي ضمن خططها المستمرة لصيانة الطرق والجسور في مختلف مناطق المملكة، ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحافظة على استدامتها، بما يعزز السلامة المرورية ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ودعت الوزارة مستخدمي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر عند الاقتراب من منطقة الأعمال، والالتزام بالإشارات المرورية واللوحات الإرشادية والسرعات المحددة، واتباع تعليمات الكوادر الميدانية ورجال الأمن العام، حفاظاً على سلامتهم وسلامة العاملين في الموقع.



