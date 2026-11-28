خبرني - كشفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية تستهدف أكثر من 12 شريكا تجاريا، حيث تواجه كل من الصين وفيتنام والهند بعضا من أعلى معدلات الرسوم المحتملة، إلى جانب ضغوط متزايدة لإبرام اتفاقيات تجارية مع واشنطن.

وتأتي هذه الرسوم المقترحة -التي وُصفت بأنها تهدف إلى كبح فائض القدرة الإنتاجية الصناعية- بنسب تبدأ من 15% لكل من الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية وسويسرا وتايوان، وتصل إلى 35% بالنسبة لفيتنام.

وأعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي عن نيته تحديد سقف أقل لهذه الرسوم الجديدة بالنسبة للدول التي أبرمت اتفاقيات تجارية مع واشنطن أو التي لا تزال في مرحلة التفاوض معها.

ويرى كبير الاقتصاديين المتخصصين في الشؤون الآسيوية لدى مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، مارك ويليامز، أن التأثير الإجمالي على المنطقة سيكون محدوداً على الأرجح؛ إذ إن هذا المقترح "يعيد معظم الدول المستهدفة إلى الوضع الذي كانت عليه في وقت سابق من هذا العام"، وذلك بعد أن أبطلت المحكمة العليا في فبراير/شباط الماضي الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها ترامب.

ومع ذلك، يشير محللون إلى أن هذا المقترح قد يشكل حافزاً لبعض الدول لتسريع وتيرة المحادثات التجارية، سعياً منها لضمان الحصول على معدلات رسوم جمركية أقل.

والأربعاء، صرح الممثل التجاري الأمريكي، جيمسون غرير، بأن السياسة الجديدة لن تدخل حيز التنفيذ على الأرجح قبل مرور عدة أشهر، في حين ذكر مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن هذه الرسوم قد يبدأ تطبيقها في وقت مبكر من شهر يناير/كانون الثاني.

تواجه الصين معدل رسوم جمركية بحد أقصى 20%، يُضاف إلى رسوم قائمة بنسبة 25% كانت قد فُرضت خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.

وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي (USTR) أن هذا المعدل قد يرتفع ليصل إلى 40% في حال لم يتم تمديد الهدنة التجارية -التي تم التوصل إليها في كوريا الجنوبية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي- إلى ما بعد شهر يناير/كانون الثاني.

ومن جانبها، رفضت بكين ادعاءات واشنطن بوجود "طاقة إنتاجية فائضة"، مؤكدة في الوقت ذاته عزمها اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوقها.

والخميس، دعا المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، خه يادونغ، واشنطن إلى "تصحيح أخطائها والعودة إلى المسار الصحيح لحل القضايا عبر الحوار".

وجاءت تصريحاته رداً على خطة واشنطن لرفع الرسوم الجمركية في أعقاب التحقيقات التي أجرتها بموجب "المادة 301"، كما حثت الوزارةُ الجانبَ الأمريكي على تنفيذ خفض متبادل للرسوم الجمركية بقيمة 30 مليار دولار، وهو ما كان الطرفان قد اتفقا عليه في أواخر سبتمبر/أيلول.

وتأتي هذه التوترات المتجددة على الرغم من عقد عدة اجتماعات اتسمت بطابع تصالحي بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ هذا العام، وإلى جانب ما وصفه ويليامز بأنه "عدم اكتراث ظاهر" من جانب ترامب إزاء مزاعم تفيد بأن شركات تكنولوجيا صينية قد تحايلت على ضوابط التصدير الأمريكية المفروضة على الرقائق الإلكترونية.

ومن المتوقع أن يلتقي الزعيمان للمرة الرابعة هذا العام خلال قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في ميامي في ديسمبر/كانون الأول.

وتقول نائبة الرئيس الأول في معهد "آسيا سوسايتي" للسياسات، ويندي كاتلر، "رغم عدم رضاها، تبدو بكين مستعدة للتعايش مع الرسوم الجديدة، شريطة ألا تتجاوز 20%".

وتضيف كاتلر أن واشنطن، من خلال احتفاظها بخيار رفع الرسوم في حال تدهورت المحادثات الثنائية، تستخدم هذه التعريفات كأداة ضغط "لضمان الحصول على شحنات مرتقبة من المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، وكذلك لضمان شراء المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية".

وقد حذرت واشنطن من أن الرسوم المفروضة على السلع الصينية قد تتضاعف لتصل إلى 40% إذا خلص مكتب الممثل التجاري الأمريكي، إلى أن بكين لا تبدي تعاوناً. ويقول ويليامز، "إذا ما اندلعت الحرب التجارية مجدداً، فإن التدابير المتخذة اليوم تمنح الولايات المتحدة بعض الذخيرة".

ويرى ويليامز أن حتى الإجراءات واسعة النطاق التي تستهدف 13 شريكاً تجارياً آخر تبدو موجهة بشكل مباشر نحو الصين، حيث أشار إلى أن كلمة "الصين" وردت 253 مرة في تقرير مكتب الممثل التجاري الأمريكي حول فيتنام، و315 مرة في الوثيقة المتعلقة بالاتحاد الأوروبي.

ويضيف ويليامز، "على رأس قائمة ’الأفعال والسياسات والممارسات غير المعقولة‘ التي تُنتقد هذه الدول بسببها، يأتي تباطؤها في تقييد الواردات والاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة من الصين".

فيتنام والهند وسنغافورة

ويرى محللون أنه على الرغم من أن التعريفات الجمركية المقترحة لا تؤدي في المجمل إلا إلى رفع طفيف في متوسط الرسوم، فإن الهند وفيتنام تبرزان كحالتين استثنائيتين، نظراً لاتساع الفارق بين معدلات الرسوم التي قد تُفرض عليهما في حال غياب اتفاق تجاري، وتلك التي ستُطبق في حال التوصل إليه.

وتواجه كل من الهند وفيتنام تعريفات جمركية مقترحة بنسبة 25% و35% على التوالي، لكن هذه النسب قد تنخفض بشكل ملحوظ لتصل إلى 17% و20% إذا ما أثمرت المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة عن إبرام اتفاقيات تجارية متبادلة.

وأشار كاتلر إلى أن كلا البلدين لديهما "حافز قوي" لإبرام اتفاقيات مع واشنطن من أجل ضمان الحصول على هذه المعدلات الجمركية المنخفضة.

وذكرت وزارة التجارة الفيتنامية، الخميس، وفقاً لوكالة رويترز، أنها تعمل مع الجانب الأمريكي لإنجاز اتفاق تجاري في أقرب وقت ممكن.

ومن جانبها، قد تكتسب الهند ميزة تنافسية على بعض منافساتها في آسيا بفضل رسوم جمركية أقل نسبياً، وذلك في حال نجحت نيودلهي في إتمام اتفاقها التجاري مع واشنطن، وهو الاتفاق الذي طال انتظاره.

وتواجه سنغافورة تحدياً مماثلاً؛ إذ يحدد المقترح حداً أقصى لمعدل الرسوم الجمركية بنسبة 20% على صادراتها، بعد احتساب الرسوم الحالية المفروضة بموجب "المادة 301"، وهو معدل قد ينخفض إلى 10% في حال التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة المتبادلة مع الولايات المتحدة، أو إتمام مفاوضات أخرى تعالج النتائج التي توصل إليها مكتب الممثل التجاري الأمريكي (USTR)، وذلك وفقاً لما ذكرته وزارة التجارة والصناعة السنغافورية.

وأعربت الوزارة عن رفضها لهذه النتائج، مبديةً "خيبة أملها الشديدة" إزاء الإجراء المقترح، ومؤكدةً أنه لم يأخذ في الاعتبار طبيعة هيكل الاقتصاد السنغافوري.

وفي تصريحات للصحفيين، أوضح نائب رئيس الوزراء غان كيم يونغ، أن نحو 33% من الصادرات المباشرة، أي ما يعادل 9.4 مليار دولار سنغافوري (7.2 مليار دولار أمريكي)، ستتأثر بهذا القرار.

وأضاف أنه في حال فرضت واشنطن الحد الأقصى للرسوم البالغ 20%، فإن معدل الرسوم الفعلي على الصادرات السنغافورية المتأثرة سيرتفع من 7.8% حالياً إلى 10.3%.

وقال "غان" بحسب ما ذكرت شبكة سي إن بي سي: "أنا مندهش للغاية لحدوث هذا الأمر؛ فهو ليس تصرفاً متوقعاً من شريك تجاري رئيسي ومهم"، مشيراً إلى أن البلدين يعملان معاً منذ سنوات طويلة، كما تجمعهما اتفاقية تجارة حرة دخلت حيز التنفيذ عام 2004.

وذكرت الوزارة أنه بموجب اتفاقية التجارة الحرة هذه، لا تفرض سنغافورة أي رسوم جمركية على السلع الأمريكية، في حين ظلت الولايات المتحدة تحقق فائضاً تجارياً مع سنغافورة لأكثر من 20 عاماً، حيث ارتفع هذا الفائض من 27 مليار دولار في عام 2024 إلى 33 مليار دولار في عام 2025.

وأكدت سنغافورة أنها ستقدم تعليقات إضافية خلال فترة التشاور العام، وستحث مكتب الممثل التجاري الأمريكي على إعادة النظر في هذا القرار.

كوريا الجنوبية وتايوان

ويرى محللون أن الإعفاءات الممنوحة لأشباه الموصلات وغيرها من المنتجات الإلكترونية من شأنها تخفيف حدة التأثير على كوريا الجنوبية وتايوان، اللتين يتركز اقتصاداهما بشكل كبير في هذه القطاعات.

وقد خصّ مكتب الممثل التجاري الأمريكي كوريا الجنوبية بالذكر، مشيراً إلى تركز إنتاجها في رقائق الذاكرة وما وصفه بدعم حكومي مفرط؛ ومع ذلك، فقد استثنى رقائقها من الرسوم الجمركية المقترحة على فائض الإنتاج.

أما تايوان، التي تواجه سقفاً للرسوم الجمركية على فائض الإنتاج يبلغ 15%، فهي تستفيد أيضاً من إعفاءات تشمل منتجات إلكترونية أخرى، مثل الهواتف المحمولة ومعدات الشبكات.

ووفقاً لتقديرات ويليامز، فإن معدل الرسوم الجمركية الفعلي عليها سيرتفع من 6% إلى نحو 9%.

وواجهت سويسرا في عام 2025 معدل تعريفة جمركية مفاجئاً بنسبة 39%، طال صادرات رئيسية تتراوح من المواد الكيميائية والمستحضرات الصيدلانية إلى الذهب والساعات والشوكولاتة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2025، توصلت سويسرا إلى اتفاق خفضت بموجبه الولايات المتحدة الرسوم الجمركية إلى 15%، مقابل التزام سويسري باستثمار مليارات الدولارات وزيادة عمليات التصنيع داخل الولايات المتحدة.

وفي مارس/آذار 2026، أطلقت الولايات المتحدة تحقيقات إضافية بموجب "المادة 301" ضد سويسرا، بدعوى ممارسات تجارية "غير عادلة أو تمييزية"، وانتهت التحقيقات بالتوصية بفرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 15%.

وصرحت وزارة الاقتصاد السويسرية لقناة "سي إن بي سي"، بأن البلاد ترفض المزاعم التي أثيرت خلال التحقيقات، مشيرة إلى أنها قدمت بالفعل دفوعاتها خلال مشاورات ثنائية مع وزارة الخزانة الأمريكية.

وأضافت الوزارة أنها تفترض أن التوصية الأخيرة تتماشى مع الاتفاق المبرم في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مؤكدة أنها على تواصل وثيق مع السلطات الأمريكية بينما تدرس الخطوات التالية.

وذكر مسؤولون من سويسرا والاتحاد الأوروبي، خلال مناقشات تجارية جرت العام الماضي، أنه على الرغم من وجود فائض تجاري لصالحهم مع واشنطن في قطاع السلع، إلا أن العلاقة تظل متوازنة عند الأخذ في الاعتبار قطاعي التجارة والخدمات معاً، حيث تتمتع الولايات المتحدة بهيمنة في مجالات مثل التكنولوجيا والتمويل.

ومن جانبها، أفادت بروكسل بأنها تعكف على تقييم التقرير الأمريكي، لكنها رفضت ما خلص إليه التقرير من أن أوروبا تعد مصدراً للفائض في القدرة الإنتاجية الصناعية.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أولوف جيل، في بيان له، "على العكس من ذلك، تُعد أوروبا من أكثر المناطق تضرراً من مشكلة الفائض في القدرة الإنتاجية".

وأضاف جيل، "يتشارك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في قلق حقيقي بشأن الفائض العالمي في القدرة الإنتاجية، والذي يعود جزء كبير منه إلى تدخلات حكومية ويتركز في دول أخرى. ونحن نأسف لغياب العمل المشترك في هذا الصدد".

وأشار جيل إلى أن الاتحاد الأوروبي يتوقع أن تحترم أي تدابير تُتخذ نتيجة لهذه التحقيقات الاتفاق المشترك القائم، والذي يضع سقفاً إجمالياً للرسوم الجمركية بنسبة 15% على السلع الأوروبية.

ومن المقرر أن يجري وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي محادثات مع الممثل التجاري الأمريكي، جاميسون جرير، يوم الاثنين.

وأشار محللو سيتي إلى توقعهم تضرر تجار التجزئة الأوروبيين إذا استمرت الإجراءات على ما هي عليه، حيث من المحتمل أن تشهد شركات مثل أديداس وإتش آند إم وبوما وبريمارك انخفاضًا في توقعات أرباحها للعام 2027.

وقالت إنغا فيشنر، كبيرة الاقتصاديين للتجارة العالمية في آي إن جي، في مذكرة صدرت يوم الأربعاء، إن "الجدار الجمركي الأمريكي يتغير باستمرار، لكنه لن يُزال"، مضيفةً أن "الحمائية الأمريكية باتت أكثر صعوبة في التراجع عنها".

وأوضحت أنه في حين أن الكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون حديثًا قد يحاول تقييد سلطة الرئيس في فرض الرسوم الجمركية، أو إلغاء بعض الرسوم، أو فرض رقابة أشد من خلال جلسات الاستماع والتحقيقات، إلا أن إلغاء هذه الإجراءات سيكون صعبًا في ظل احتفاظ ترامب بحق النقض.

وأضافت، "لا نعتقد أن فوز الديمقراطيين سيمثل عودة إلى التجارة الحرة، فقد أظهرت سنوات بايدن بالفعل أن الرسوم الجمركية في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية تحظى بدعم من مختلف الأطياف السياسية".

وأشارت إلى أن التحركات الحمائية أصبحت أكثر استهدافًا، مما يزيد من تعقيد نظام الرسوم الجمركية الخاصة بكل دولة وقطاع، والمستندة إلى سلطات قانونية مختلفة.