خبرني - لم يكن المعلم الجزائري ومحفظ القرآن الكريم عمر عيساوي يتوقع أن تتحول فكرته التربوية التي بدأها مع عدد محدود من التلاميذ إلى مبادرة واسعة الانتشار، تستقطب الأطفال في دول عربية وإسلامية ومناطق مختلفة حول العالم، وتتحول خلال شهر تشرين الثاني الحالي إلى ظاهرة لافتة تحت اسم "رجال الفجر".

وانطلقت المبادرة قبل نحو 4 سنوات من المدرسة القرآنية التابعة لمسجد أبي بكر الصديق في ولاية برج بوعريريج شرقي الجزائر، بهدف تشجيع الأطفال والفتيان على أداء صلاة الفجر جماعة، وتعزيز ارتباطهم بالمساجد، وغرس قيم الالتزام والانضباط وتحمل المسؤولية في نفوسهم منذ الصغر.

وكشف عيساوي في تصريحات إعلامية أن الفكرة بدأت بتشجيع طلبة المدرسة القرآنية على المحافظة على صلاة الفجر جماعة، قبل أن تتوسع لتشمل تقديم وجبات الإفطار للأطفال وتكريمهم وتنظيم أنشطة رياضية وترفيهية لهم.

وخلال تشرين الثاني الحالي، أسهمت منصات التواصل الاجتماعي في انتشار المبادرة على نطاق واسع، عقب تداول مشاهد مصورة لأطفال وفتيان يتوجهون إلى المساجد قبل بزوغ الفجر، الأمر الذي شجع مجموعات ومؤسسات في دول أخرى على تبني الفكرة وإطلاق حملات مماثلة بمسميات مختلفة.

ومن الجزائر، وصلت المبادرة إلى الأردن تحت اسم "نشامى الفجر"، وإلى المغرب تحت اسم "فرسان الفجر"، فيما ظهرت في مصر تحت مسمى "رجالة الفجر".

وفي الأردن، تستهدف حملة "نشامى الفجر" تشجيع الأطفال والفتيان على أداء الصلاة بمشاركة أسرهم، فيما امتدت الدعوات لتشمل الفتيات تحت اسم "نشميات الفجر".

وشهد مسجد الشيخ نوح القضاة في جامعة اليرموك بمدينة إربد، فجر الجمعة، تجمعا للأطفال والفتيان والمصلين ضمن فعاليات الحملة، وفق ما أوردته وكالة عمون الأردنية.

ولم يقتصر انتشار المبادرة على هذه الدول، إذ رصدت وسائل إعلام عربية أصداءها في قطر وسوريا والسودان وليبيا واليمن ولبنان وقطاع غزة، إلى جانب دول خارج المنطقة العربية.

وحظيت المبادرة بإشادات دينية، أبرزها من مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، الذي أشاد الجمعة بإقبال الناشئة على أداء صلاة الفجر جماعة في المساجد، معتبرا ذلك من بشائر الخير في الأمة.

وأكد الخليلي، في بيان تناول مبادرتي "رجال الفجر" و"فرسان الفجر"، أهمية المحافظة على صلاة الجماعة، مستشهدا بآيات قرآنية وأحاديث نبوية تتناول فضلها، كما ثمن جهود الآباء والمعلمين والقائمين على المبادرة في تشجيع الأطفال على الصلاة وغرس محبتها في نفوسهم.

من جهته، سلط الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الضوء على انتقال المبادرة من الجزائر إلى دول عربية أخرى، بينها الأردن، في تقرير نشره عبر موقعه الإلكتروني في 21 تشرين الثاني الحالي، تناول فيه حملة "نشامى الفجر" ودور الأسرة والأنشطة التحفيزية في تشجيع الأطفال على الصلاة.

وفي الجزائر، امتد الاهتمام بالمبادرة إلى المستويين البرلماني والقضائي، عقب تصريحات لمديرة صحيفة "الفجر" الجزائرية حدة حزام، أثارت فيها مخاوف بشأن سلامة الأطفال المشاركين في المبادرة.

وفي 15 تشرين الثاني الحالي، أصدر المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف بيانا انتقد فيه تصريحات اعتبرها مسيئة للمساجد والأئمة، ودعا الجهات القضائية المختصة إلى التحقيق فيها.

كما وجه النائب في البرلمان الجزائري عمر معمر سؤالا كتابيا إلى وزير العدل لطفي بوجمعة، بشأن الإجراءات القانونية الممكن اتخاذها حيال تصريحات اعتبرها مسيئة للمساجد والمبادرات الدينية الموجهة للناشئة.

وفي تطور لاحق، أفادت صحيفة "الشروق" الجزائرية بأن حدة حزام ستمثل أمام القضاء الأحد المقبل، في قضية رفعتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على خلفية تصريحاتها بشأن المبادرة.

وبينما بدأت الفكرة قبل نحو 4 سنوات بمبادرة من معلم قرآن جزائري، تحولت "رجال الفجر" خلال تشرين الثاني الحالي إلى حملة واسعة الانتشار، وصلت إلى الأردن ودول عربية وإسلامية، وحظيت باهتمام إعلامي ومؤسسي وإشادات دينية.