خبرني - بسبب مخاوف أمنية متصاعدة، انتقل 5 من كبار مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب للإقامة في مجمعات عسكرية محصنة داخل واشنطن.

وراء الأسوار والبوابات الأمنية في العاصمة الأمريكية واشنطن، تتوارى منازل عسكرية يعود تاريخ بعضها إلى أكثر من قرن.

تلك المساكن مخصصة بالأساس لإقامة كبار الجنرالات، لكنها تحولت إلى مقار سكنية لعدد من أبرز مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب، بإيجارات تتجاوز 4500 دولار شهريا، وفق شبكة "سي إن إن".

كيف تبدو؟

منازل عسكرية بطابع تاريخي، تعود إلى أكثر من 100 عام، ويخضع الدخول إلى محيطها لإجراءات رقابية مشددة.

أين تقع؟

أبرزها داخل قاعدة "فورت ماكنير" العسكرية، في منطقة شبه جزيرية عند التقاء نهري بوتوماك وأناكوستيا، وتحيط بها أسوار تعزلها تماما عن بقية المدينة.

تتمركز المنازل في مجمع سكني يعرف باسم "شارع الجنرالات"، وتضم القاعدة متجرا وملاعب تنس، ويقيم فيها وزيرا الخارجية والدفاع وكبير موظفي البيت الأبييض.

كم تبلغ تكلفة الإقامة؟

تتجاوز تكاليف الإيجار في هذه المساكن عادة 4500 دولار شهريا، وفقا لـ"سي إن إن"، وتختلف القيمة بحسب طبيعة المسكن.

سوابق تاريخية

سبق لوزير الدفاع الأمريكي الأسبق روبرت غيتس الإقامة في منزل عسكري واسع يعود إلى القرن التاسع عشر، وكان يدفع أكثر من 6500 دولار شهريا.

لا رفاهية

رغم المساحات الواسعة التي تتميز بها بعض هذه المنازل، فإن الإقامة فيها لا تعني بالضرورة التمتع بمستوى فاخر من التجهيزات.

ونقلت "سي إن إن" عن مسؤول دفاعي سبق له الإقامة في مساكن عسكرية بواشنطن قوله إن بعض الوحدات السكنية واسعة، لكنها تفتقر تماما إلى الطابع الفاخر، واصفا إياها بأنها منازل قديمة، لكنها صالحة للسكن وتؤدي الغرض منها.

وتعكس هذه المواصفات طبيعة المساكن التي أنشئت أساسا لتلبية احتياجات كبار العسكريين، وليس باعتبارها عقارات فاخرة مخصصة للإقامة المدنية.

سبب الإقامة

مخاوف أمنية متصاعدة، وسط الحرب الأمريكية الإيراينية، إذ قالت "سي إن إن" الشهر الجاري إن إيران تعكف على وضع خطط لاستهداف مسؤولين كبار عبر تفجير ما يعرف بـ "القنبلة القذرة" أو استخدام سلاح كيميائي في واشنطن.

توقعات مستقبلية

خبراء يعتقدون أن التوجه نحو السكن في مجمعات عسكرية محصنة قد يستمر في الإدارات المستقبلية، سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية.

وأشار مسؤول في البيت الأبيض، في معرض حديثه عن انخفاض معدلات الجريمة في العاصمة، إلى أنه "على الرغم من أن العديد من أعضاء الإدارة لا يستطيعون السكن داخل المدينة بسبب تهديدات أمنية موجهة ضدهم، إلا أنهم ساهموا شخصيا في جهود الإدارة لجعل العاصمة آمنة وجميلة".

تحفظات

أثارت ترتيبات السكن هذه تساؤلات من جانب بعض المشرعين الديمقراطيين. إذ يتعين على وزارة الدفاع (البنتاغون) تقديم تقرير إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب بحلول ربيع هذا العام، يتناول تفاصيل إقامة المسؤولين المعينين سياسيا في مساكن عسكرية، بما في ذلك طبيعة التهديدات التي استدعت انتقالهم، والسند القانوني لهذه الترتيبات، وتكاليف الإيجار.

وصرح النائب جورج وايتسايدز، ممثل ولاية كاليفورنيا، الذي حصل على موافقة لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب لإعداد هذا التقرير، بأنه من الضروري التحقيق في مسألة "إقامة المسؤولين المعينين سياسيا في مساكن مخصصة للعسكريين، للتأكد من أنهم يدفعون مقابل إيجار عادل يتماشى مع أسعار السوق".

أبرز المقيمين من إدارة ترامب

وزير الخزانة سكوت بيسنت

يُعد أحدث أعضاء الإدارة الذين انتقلوا للسكن في منشآت عسكرية؛ حيث غادر مؤخراً منزله الفاخر في حي "جورج تاون" لينتقل إلى قاعدة عسكرية مؤمنة في واشنطن.

وفي مداخلة له عبر شبكة "سي إن بي سي" في وقت سابق من هذا الشهر، أوضح بيسنت أن "التهديدات الإيرانية "التي تستهدف حياته كانت السبب وراء هذا الانتقال.

يذكر أن بيسنت قاد حملة ضغط اقتصادي على إيران تضمنت فرض عقوبات واسعة النطاق.

وقال: "تبا للقيادة الإيرانية، لن أسمح لهم بترهيبي. وجهوا تهديدات بالقتل ضدي وضد أعضاء آخرين في الإدارة، لكننا لن نرضخ للترهيب".

المدعي العام تود بلانش

أفادت مصادر بأن المدعي العام تود بلانش انتقل مؤخرا إلى قاعدة عسكرية بسبب مخاوف تتعلق بسلامته، وكانت سلفه، بام بوندي، أقامت أيضا في قاعدة عسكرية خلال العام الماضي.

وفي حين انتقل بعض المسؤولين إلى مساكن محمية بسبب تهديدات خارجية، أبدى آخرون قلقهم من العنف السياسي الداخلي، لا سيما في أعقاب مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك، وتزايد التهديدات الجدية الأخرى الموجهة ضدهم.

ستيفن ميلر كبير موظفي البيت الأبيض

انتقل وزوجته كاتي، ولديهما 4 أطفال، العام الماضي من منزلهما في ولاية فرجينيا إلى مسكن عسكري، وذلك بعد أن قامت امرأة بالاحتجاج أمام منزلهما وتوزيع منشورات تتضمن عنوان سكنهما.

وقال مسؤول في البيت الأبيض: "انتقلت عائلة ميلر من مكان إقامتها بسبب تعرضها لحملة منظمة وموثقة جيداً من التتبع، والكشف عن معلومات شخصية ، والتهديدات التي استهدفت مسكنهم".

وزير الدفاع بيت هيغسيث

واجه وزير الدفاع بيت هيغسيث انتقادات حادة في العام الماضي، بعد أن اكتشف مشرعون أن الجيش كان يستعد لإنفاق 137 ألف و297 دولارا على أعمال إصلاح وتحديث لمسكنه في "فورت ماكنير".

ويتعين على المسؤولين دفع تكاليف السكن، التي تتجاوز عادة 4500 دولار شهريا، وذلك حسب طبيعة المسكن.

وزير الخارجية ماركو روبيو

يعيش في قاعدة "فورت ماكنير" العسكرية. وفي حلقة من "بودكاست" في وقت سابق من هذا العام، روى روبيو وزوجته واقعةً اقتحم فيها أحد كلابهما من فصيلة "غولدن دودل" منزل عائلة هيغسيث عن طريق الخطأ.

وقال روبيو: "في المقابل، كثيرا ما أعود إلى منزلي ليلا لأجد إحدى قطط بيت هيغسيث تجلس على شرفتي وتنظر إلي وكأنها تسأل: ماذا تفعل هنا؟ إنها تجلس على شرفتي وتتصرف وكأنها تقول: ماذا تفعل في منزلي؟ فأجيبها: لا، منزلك يقع على بعد منزلين من هنا".