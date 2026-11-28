خبرني - شقالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الوفيات الناجمة عن الحصبة على مستوى العالم تراجع إلى أدنى مستوى تاريخي في عام 2025.

وقدرت الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة عدد حالات الإصابة بالحصبة بحوالي 9.8 مليون حالة ونحو 72 ألف حالة وفاة في أنحاء العالم في 2025 — بانخفاض 74 بالمئة عن 37.8 مليون حالة في 2000، مع انخفاض عدد الوفيات بنحو 91 بالمئة عن حوالي 769 ألف حالة.

وقالت المنظمة إن معدلات التطعيم ضد الحصبة على مستوى العالم ظلت مستقرة إلى حد كبير في 2025، لكنها حذرت من أن هذا الاستقرار يخفي تراجعا في بعض المناطق، بما في ذلك الأمريكتان، حيث انخفضت معدلات التغطية من مستويات تجاوزت 90 بالمئة قبل جائحة كوفيد-19.

وأضافت المنظمة أن عددا من الدول فقدت مؤخرا وضع القضاء على الحصبة، في مؤشر على أن الفيروس يمكن أن يعود للظهور سريعا ما لم تحافظ الدول على مستويات مرتفعة من التغطية بالتطعيم، إلى جانب نظم فعالة للرصد الوبائي وإرادة سياسية داعمة.

وذكرت المنظمة في مؤتمر صحفي عبر الهاتف أن 29 مليون طفل لم يتلقوا التطعيم أو لم يكملوا الجرعات المطلوبة ضد الحصبة في 2025. وقدرت منظمة الصحة العالمية أن 20.8 مليون رضيع لم يتلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، وأن 8.3 مليون آخرين لم يتلقوا الجرعة الثانية.

وقالت الدكتورة كيت أوبراين، مديرة إدارة التحصين واللقاحات والمستحضرات البيولوجية بمنظمة الصحة العالمية "الانتكاسات الأخيرة التي شهدناها ليست فشلا للقاح الحصبة، بل هي فشل في وصول اللقاح إلى كل طفل".

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن 59 دولة أبلغت عن تفشي المرض على نطاق واسع أو بشكل مدمر في 2025، مقارنة بنحو 61 دولة في 2024 و58 دولة في 2023.