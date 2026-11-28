خبرني - إن هناك ثمة شيء مميز في طريقة تعامل بعض الأجداد مع أحفادهم، إذ أن الجد، الذي نادراً ما كان يُظهر عاطفته لأبنائه، يمكن أن يقضي ساعات يلعب مع طفل صغير. كما أن الجدة، التي كانت حريصة على الانضباط في تربية أبنائها، يمكن أن تصبح فجأةً الشخص الذي يسمح لأحفادها بتناول المزيد من الحلوى أو السهر لوقت أطول أو إحداث فوضى في غرفة المعيشة.

بحسب ما نشرته صحيفة Times of India، لا يمر هذا التغيير دائماً دون أن يلاحظه الأبناء البالغون. فقد تساءل العديد من الآباء عن سبب صبر أمهاتهم أو آبائهم، الذين بدوا صارمين للغاية في تربيتهم، بشكل ملحوظ مع الجيل الجديد.

يقدم علم النفس بعض التفسيرات الشيقة لهذا التحول. قد تجلب الجدة والحفيدة الحنان دون ضغوط تربية الأطفال اليومية، وفرصة لاستعادة ذكريات عائلية جميلة، والاستمتاع بعلاقة جديدة لا تخضع لمتطلبات الأبوة والأمومة اليومية.

"الأسس العصبية لرعاية الجدات"

يمكن أن يستجيب الدماغ بشكل مختلف للأحفاد. فقد أجرت دراسة مثيرة للاهتمام فحصاً لنشاط الدماغ لدى 50 جدة أثناء مشاهدتهن صوراً لأحفادهن وأطفالاً غرباء ووالد/والدة الحفيد من نفس الجنس وأشخاص بالغين غرباء.

استخدم الباحثون التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي fMRI لمراقبة استجابات الدماغ. وخلصت الدراسة، التي حملت عنوان "الأسس العصبية لرعاية الجدات"، إلى أن صور الأحفاد تُنشط مناطق في الدماغ مرتبطة بالتعاطف العاطفي، بما يشمل الفص الجزيري والقشرة الحسية الجسدية الثانوية. وتشارك هذه المناطق في التعرف على الحالة العاطفية للآخرين والاستجابة لها.

كما توصل الباحثون إلى أن زيادة النشاط في مناطق معينة مرتبطة بالتعاطف المعرفي ترتبط برغبة الجدة في المشاركة بشكل أكبر في رعاية حفيدها. ببساطة، إن رؤية الحفيد تُنشط أنظمة الدماغ المسؤولة عن فهم الآخرين والتفاعل معهم ورعايتهم.

لكن هناك ثمة فارق جدير بالذكر، ألا وهو ان الدراسة لم تُثبت أن الجدات يُحببن أحفادهن أكثر من أبنائهن. بل فحصت كيفية استجابة أدمغتهن لصور مختلفة، وليس مقارنة مباشرة لقوة الحب بين الأجيال. لكن تُقدم الدراسة نظرة ثاقبة حول سبب قدرة علاقات الأجداد بالأحفاد على إثارة مثل هذه الاستجابات العاطفية القوية.

فرصة ثانية

بالنسبة لبعض الأجداد، يُعيد قضاء الوقت مع الأحفاد ذكريات سنوات تربيتهم لأبنائهم. إنهم يتذكرون العمل لساعات طويلة عندما كان أطفالهم صغاراً والتغيب عن المناسبات المدرسية ونفاد صبرهم أثناء نوبات غضبهم أو قلقهم الدائم بشأن المال. ومع التقدم في السن وتغير المسؤوليات، تتغير بعض هذه الأولويات.

يمكن أن يجد أب كان يعتقد سابقاً أن الأطفال بحاجة إلى تأديب صارم نفسه الآن يضحك على سلوك كان سيُزعجه قبل عقود. وربما تقضي أم لم يكن لديها متسع من الوقت للأنشطة الترفيهية أثناء تربية أطفالها، فترة ما بعد الظهيرة بسعادة وهي تستمع إلى قصص حفيدتها.

ويمكن أن يكون هناك جانب من التأمل في الماضي، فالأشخاص يفهمون بعض التجارب بشكل مختلف بعد خوضها. قد يُدركون أن الطفولة تمر سريعاً، وأن ليس كل خطأ صغير يستدعي التصحيح، وأن التواجد مع الطفل أحياناً أهم من إتقان كل شيء.

لا يعني هذا أن كل جد وجدة يندم على طريقة تربيته لأبنائه، ولا يعني أن التقدم في السن يجعل الأشخاص أكثر صبراً تلقائياً. لكن البُعد عن دور الأبوة والأمومة الفعال يمكن أن يُعطي البعض منظوراً مختلفاً للطفولة.

بالنسبة لآخرين، ربما تُتيح لهم الجدة فرصة التعبير عن المودة التي كانوا يجدون صعوبة في إظهارها سابقاً. إن الشخص الذي نشأ في بيتٍ نادراً ما تُناقش فيه المشاعر، ربما كان متحفظاً بنفس القدر مع أبنائه. ويمكن أن تُتيح له الجدة فرصةً أخرى للتعبير عن مشاعره بحرية. وأحياناً، يمتلكون ببساطة وقتاً وطاقة عاطفية أكبر مما كان لديهم خلال سنوات انشغالهم بتربية الأبناء.

إضفاء شعور بالهدف

بالنسبة للكثيرين، يُحدث التقاعد والتقدم في السن تغييرات يصعب التأقلم معها دائماً. قد لا يوفر العمل نفس النظام اليومي. يصبح الأبناء مستقلين، وينتقلون إلى مدن أخرى، أو يُؤسسون أسرهم الخاصة. قد يُصبح المنزل الذي كان صاخباً في السابق هادئاً بشكل غير متوقع. يُمكن للحفيد أن يُضفي إيقاعاً جديداً على هذه المرحلة من الحياة.

كما يمكن أن تتضمن هذه العلاقة أموراً مثل اصطحاب الأحفاد من المدرسة، أو الاحتفال بأعياد الميلاد، أو قراءة القصص قبل النوم، أو ممارسة طقوس عائلية صغيرة يتطلع الجميع إليها. حتى مجرد مكالمة هاتفية بسيطة من حفيد قد تصبح الحدث الأبرز في يوم الجد أو الجدة.

وتتيح هذه العلاقة للأجداد فرصة لنقل ما يرونه قيّماً؛ فقد يكون ذلك وصفة طعام عائلية، أو لغة، أو ذكرى من الطفولة، أو طريقة خاصة للاحتفال بمناسبة ما. وبالنسبة لكبار السن، يمكن لهذه التفاعلات أن تمنحهم شعوراً بأن تجاربهم لا تزال ذات قيمة، وأن لديهم ما يمكنهم تقديمه بشكل هادف.

تساهل الأجداد أحياناً

إن هناك سبب آخر يجعل الأحفاد يلمسون جانباً أكثر ليونة لدى أجدادهم، وهو أن طبيعة هذه العلاقة تقوم على حدود مختلفة.

فالآباء ملزمون بالتفكير في العواقب طويلة المدى؛ فقد يرفضون منح الطفل قطعة حلوى إضافية، أو يصرّون على إنجاز الواجبات المدرسية، أو يضعون قيوداً على وقت استخدام الشاشات. أما الأجداد، فقد يكونون أكثر ميلاً للتغاضي عن بعض هذه الأمور.

ولا يشترط أن يكون دور الجد أو الجدة مطابقاً تماماً لدور الوالدين؛ بل إن هذا الاختلاف قد يكون قيّماً، بشرط ألا يؤثر سلباً على شعور الطفل بالأمان.