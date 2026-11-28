خبرني - حذر صيدلي من أن الأشخاص الذين يتناولون دواء "ميتفورمين" لعلاج السكري لا ينبغي أن يتحملوا الأعراض الجانبية بصمت إذا كانت تؤثر في حياتهم اليومية.

ويعد "ميتفورمين" من أكثر الأدوية استخداما لخفض مستوى السكر في الدم لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني، ويمكن تناوله وحده أو مع أدوية أخرى.

أعراض شائعة عند بدء العلاج

قال الصيدلي راج باتل، المعروف عبر الإنترنت باسم الصيدلي الصريح، والذي يمتلك أكثر من 35 عاما من الخبرة، إن "ميتفورمين" قد يسبب الغثيان أو الإسهال أو آلام المعدة، خاصة عند بدء العلاج أو عند زيادة الجرعة. وأوضح أن هذه الأعراض قد تهدأ عند تكيف الجسم مع الدواء، لكن إذا استمرت أو عادت بشكل متكرر أو أثرت في الحياة اليومية، فلا ينبغي تجاهلها أو تحملها بصمت.

نصح باتل بالتحدث إلى الطبيب إذا استمرت الأعراض، مع إمكانية تعديل الجرعة أو التحول إلى صيغة ممتدة المفعول من الدواء. لكنه شدد أيضا على ضرورة عدم افتراض أن "ميتفورمين" هو السبب في كل حالة، خصوصا إذا ظهرت الأعراض بعد وقت طويل من بدء العلاج.

وقال إنه من المفيد تدوين وقت ظهور الأعراض وما إذا كانت تحدث بعد كل جرعة، لأن هذه التفاصيل تساعد في فهم السبب.

متى تصبح الحالة طارئة

أضاف باتل أن التقيؤ المستمر أو عدم القدرة على الاحتفاظ بالطعام أو السوائل مع ظهور علامات الجفاف يستدعي طلب المساعدة فورا. وأشار أيضا إلى أن صعوبات التنفس مع الضعف الشديد أو آلام المعدة الحادة قد تتطلب تدخلا عاجلا، رغم أن هذه الحالات نادرة.

لا توقف الدواء من تلقاء نفسك

شدد الصيدلي على أنه لا ينبغي إيقاف "ميتفورمين" أو أي دواء موصوف من تلقاء النفس، حتى إذا اشتبه المريض في أنه السبب وراء الأعراض، بل يجب الاستمرار في تناوله إلى أن يوجه الطبيب بخلاف ذلك.

ونصح باتل بالتوجه إلى الصيدلي أولا بدلا من انتظار موعد مع الطبيب، وقال إن من المهم شرح عدد مرات حدوث الأعراض، والقدرة على الشرب، وكميات التبول، إضافة إلى إحضار قائمة الأدوية والمكملات التي يتناولها الشخص. وأوضح أن الحديث عن تأثير الأعراض في العمل أو النوم أو القدرة على الخروج من المنزل يساعد الصيدلي أو الطبيب على تقييم الحالة بشكل أفضل.