خبرني - أثار مسلسل «عنبر الموت» بطولة منة شلبي موجة اعتراضات داخل نقابة التمريض، التي تستعد لاتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة بوقف عرضه.

وتستعد النقابة للتقدم ببلاغ إلى النائب العام، السبت 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، للمطالبة بوقف عرض المسلسل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على العمل، بسبب ما وصفته بالإساءة إلى مهنة التمريض وتشويه صورة العاملين بها.

وأكدت النقابة أنها لن تتهاون في الدفاع عن حقوق الممرضين والممرضات، مشيرة إلى اعتزامها مقاضاة صناع المسلسل، رفضاً لأي محتوى ينتقص من كرامة العاملين في هذه المهنة أو يقدمهم بصورة غير منصفة.

وشددت على أن حرية الإبداع الفني لا تعني السماح بالإساءة إلى مهنة بأكملها، أو اختزال آلاف العاملين فيها في شخصيات سلبية لا تعبر عن طبيعة مسؤولياتهم ودورهم الإنساني.

كوثر محمود: الشخصيات السلبية لا تعبر عن واقع التمريض

وأوضحت نقيب التمريض كوثر محمود أن تصوير نماذج سلبية باعتبارها ممثلة للمهنة يقدم صورة مغلوطة عن آلاف الممرضين والممرضات الذين يؤدون مهامهم يومياً وسط ضغوط مهنية ونفسية كبيرة، ويساهمون في إنقاذ المرضى وتخفيف آلامهم.

وأضافت أن المؤسسات الصحية تزخر بالعديد من الحكايات الإنسانية والمواقف البطولية التي تستحق أن تكون مادة للأعمال الدرامية، بدلاً من تقديم شخصيات تسيء إلى سمعة المهنة وتؤثر في نظرة المجتمع للعاملين بها.

نقيب التمريض تطالب الرئيس السيسي بالتدخل

وفي تصعيد لموقفها، وجهت كوثر محمود مناشدة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للتدخل من أجل حماية الأطقم الطبية والتمريضية من الصور التي اعتبرتها مسيئة في الأعمال الدرامية.

كما دعت المؤسسات الإعلامية وصناع الدراما إلى الاهتمام بتقديم نماذج إيجابية تعكس حقيقة الدور الذي يؤديه الممرضون والممرضات، وتبرز حجم تضحياتهم في خدمة المواطنين، بما يحفظ مكانتهم المهنية والإنسانية.

وربطت نقيب التمريض موقفها من المسلسل بحادث حريق الوراق، الذي شهد جهوداً مكثفة من الأطقم الطبية والتمريضية والإسعافية للتعامل مع المصابين والمساهمة في إنقاذ الأرواح.

وأشارت إلى أن هذه الجهود تعكس طبيعة الدور الإنساني الذي يؤديه العاملون في القطاع الصحي، سواء خلال الحوادث والأزمات أو في عملهم اليومي داخل المستشفيات وأقسام الطوارئ والرعاية المركزة.

نقابة التمريض تحذر من تأثير الإساءة إلى المهنة

وحذرت كوثر محمود من أن تقديم صورة سلبية عن التمريض في الأعمال الفنية لا يقتصر تأثيره على العاملين بالمهنة وحدهم، بل قد يمتد إلى ثقة المواطنين في مقدمي الخدمات الصحية، ويؤثر في مكانة أحد أهم عناصر المنظومة الطبية.

وأكدت أن النقابة سبق أن طالبت بتقديم صورة أكثر واقعية وإنصافاً للأطقم الطبية في الدراما والإعلام، مشددة على استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية والمهنية اللازمة لمواجهة أي محتوى يسيء إلى المهنة.

واختتمت بالتأكيد على أن كرامة الممرضين والممرضات وصورتهم أمام المجتمع تمثلان أولوية لا يمكن التنازل عنها، وأن النقابة ستواصل الدفاع عن حقوقهم ورفض الأعمال التي لا تعكس حقيقة دورهم وتضحياتهم.