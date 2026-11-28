خبرني - أعلنت مؤسسة مسرح الأوبرا بتونس، الجمعة، إلغاء حفل الفنانة الفرنسية شيمان بادي، دون تفسير واضح تحت وطأة دعوات لمقاطعتها بسبب مواقفها المؤيدة لإسرائيل.

ووجه المسرح إخطارا إلى الجمهور، في بيان، باستعادة ثمن التذاكر المقتطعة من إدارة المسرح بدءا من أول ديسمبر.

ولم تكشف مؤسسة مسرح الأوبرا، في بلاغها الرسمي، عن أسباب إلغاء الحفل، مكتفية بالإعلان عن القرار وتوضيح الإجراءات المتعلقة باسترجاع ثمن التذاكر.

وكان من المقرّر تنظيم الحفل يوم 5 ديسمبر بمرافقة الأوركستر السمفوني التونسي.

وجاء هذا القرار بعد يوم من دعوة مجموعة تونسية مناصرة للقضية الفلسطينية السلطات إلى عدم استقبال فنانين تعتبرهم متواطئين مع إسرائيل في قاعات العروض العمومية، مستنكرة برمجة حفل الفنانة الفرنسية على خلفية مواقفها السابقة.

وكتب نشطاء ضمن "الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني" شعارا مناهضا للحفل: "لا لاستضافة المتواطئين مع جرائم الحرب والإبادة الصهيونية في مسارحنا العمومية".

وقال نشطاء الحملة في تونس في رسالة مفتوحة "المعطيات المتوفرة لا تفيد بتراجعها واعتذارها عن مواقفها وتصريحاتها المذكورة أعلاه، كما أنها لزمت الصمت طيلة سنوات الإبادة الثلاث المنقضية، ولم تُدِن جرائم العدو ولو بكلمة".

وتعود جذور الجدل إلى تصريحات أدلت بها ''شيمان بادي'' سنة 2019 لقناة i24News العبرية الناطقة بالفرنسية، أعربت خلالها عن اعتزازها بإمكانية الذهاب إلى تل أبيب لتمثيل فرنسا في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن".

وعادت هذه التصريحات إلى الواجهة مع الإعلان عن حفلها في تونس، لتثير اعتراضات في صفوف مناهضي التطبيع الثقافي مع الكيان، في ظل تصاعد دعوات المقاطعة منذ اندلاع الحرب على غزة، ووفق ما نقلته وكالة فرانس برس، لم يصدر عن الفنانة الفرنسية تعليق فوري على القرار.