خبرني - قالت القيادة المركزية الأميركية، السبت، إن آلاف السفن عبرت مضيق هرمز، ونُقلت مليارات البراميل من النفط الخام عبره، في إطار جهود قالت إنها أسهمت في استعادة حرية الملاحة وتأمين حركة السفن في الممر المائي الدولي.
وأضافت القيادة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن القوات الأميركية وشركاءها الإقليميين يسيطرون على مضيق هرمز، مؤكدة عدم فرض رسوم على السفن العابرة.
وأشارت إلى أن المجموعة الضاربة المرافقة لحاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس أبراهام لينكولن" نفذت مهمة قتالية في الشرق الأوسط، قبل أن تعود إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي.
كما قالت القيادة إن إيران لم تعد تمتلك قوة بحرية فعلية، في سياق ردها على تصريحات لقائد عسكري إيراني بشأن ناقلتي نفط وحاملة الطائرات الأميركية.