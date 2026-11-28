خبرني - أصدر عضو المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين في اليمن محمد علي الحوثي، بيانا ردا على تصريحات لجنة "حلف مكة" بخصوص سيادة الدول وتسريع وتيرة دعم المملكة في صون أمنها.

وقال الحوثي: "تناقلت وسائل الإعلام اجتماع "حلف مكة" وما قاله وزير خارجية باكستان من الجهود لحفظ سيادة الدول.. نقول إن سيادة الدول تتطلب احترام سيادة الدول الأخرى فعندما تحترم سيادة اليمن، ويتوقف العدوان والاستهداف له والحصار عليه، ويتوقف قتل أبنائه، واستهداف منشآته، والخروج من أراضيه، وعدم احتلال أجزاء منها، فإنه لن يكون هناك مبرر للدفاع ومواجهة العدوان على بلدنا".

وأضاف: "حتى لا تضخم الصورة بالتصريحات التي تطلق بين الفينة والأخرى، بأنهم سيأتون للدفاع عن المعتدين على بلدنا (السعودية) نقول لهم: العدوان على بلدنا من قبل اتفاق مكة، وهو عدوان مستمر إلى اليوم، ولو لم تكن السعودية معتدية على بلدنا لما كانت هناك قوافل الشهداء، ولما كان هناك عدوان وتجويع وحصار على بلدنا".

وذكر الحوثي في البيان: "العدوان مستمر منذ 2015 وإلى اليوم ولا يمكن بأي حال أن يُبرِّر لأي دولة الاعتداءُ على بلدنا بحجة الدفاع عن السعودية".

وتابع قائلا: "نقول لهم، كما قلنا سابقا، وكما قال القائد في خطاباته، أيدينا ممدودة الى السلام المشرف، لكن الاستسلام هو المستحيل بعينه ولن يحصل ولا يمكن أن يتحقق.. يريدون السلام فالأيدي ممدودة للسلام، لكنهم يريدون أن يستمروا في حصارنا وقتل أبنائنا واستهداف بلدنا والتحشيد ضدنا وفتح المعارك والجبهات في بلدنا؛ هذا لن يقابل إلا بالرد".

وختم عضو المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين بيانه قائلا: "نؤكد مجددا أن تضخيم مسألة الدفاع عن المملكة العربية السعودية لا يمكن على الإطلاق أن يبرر بالعدوان المستمر والحصار المستمر على بلدنا، والطريقة الصحيحة هي وقف هذا العدوان والإجرام الذي استمر ويستمر منذ 2015 إلى اليوم، وهذه هي البوابة الصحيحة لتوقف كل شيء، كما تحدث القائد في خطاباته، وكما تم التصريح به من قبل الحكومة اليمنية ومن مجلس النواب وغيرها من الأجهزة والمؤسسات في اليمن".

هذا، وعقدت دول حلف مكة (السعودية وباكستان وتركيا) يوم الجمعة اجتماعها الثاني للجنة الإستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي في إسلام آباد.

وجددت اللجنة إدانتها للهجمات الحوثية والمتواصلة التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية.

وجددت تأكيدها على عزم الدول مواصلة جهودها المشتركة وتسريع وتيرتها لدعم المملكة في صون أمنها، وفقا لأحكام الدفاع الجماعي المنصوص عليها في الاتفاقية.