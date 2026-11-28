خبرني - فشلت مذكرات الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن "عديني يا أمريكا" في تحقيق المبيعات المتوقعة، إذ لم تتجاوز مبيعاتها 21 ألف نسخة خلال أسبوعها الأول رغم دفعة مقدمة قدرها 10 ملايين دولار.

وأفادت صحيفة "نيويورك بوست" بأن الكتاب، الذي يقع في 480 صفحة، طرح للبيع في 17 نوفمبر، مشيرة إلى أن مراجعين رصدوا فيه أخطاء في الوقائع ونقصا في التناول النقدي للأحداث.

ونقلت الصحيفة عن مساعدين سابقين لبايدن آراء متباينة بشأن ضعف المبيعات، إذ قال أحدهم إن الرئيس السابق لم يعد يثير اهتمام الجمهور، فيما أعرب آخر عن دهشته من النتائج، مرجحا أن يكون إصدار الكتاب قد تم بسبب قيمة الدفعة المقدمة الكبيرة.

مبيعات أقل من مذكرات أوباما وكلينتون

وجاءت مبيعات مذكرات بايدن أقل بكثير من مبيعات كتب رؤساء ديمقراطيين سابقين، فقد بيعت أكثر من 800 ألف نسخة من مذكرات الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما "أرض الميعاد" خلال اليوم الأول من طرحها، ووصلت المبيعات إلى مليون نسخة خلال أسبوع.

كما بيعت مليون نسخة من مذكرات الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون "حياتي" خلال أسبوعين، بحسب "نيويورك بوست".

ولفتت الصحيفة أيضا إلى ضعف مبيعات كتب السيدة الأولى السابقة جيل بايدن، والمتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، ونجل الرئيس السابق هانتر بايدن.

مرض بايدن قلص فعاليات الترويج

وفي مطلع نوفمبر، قال بايدن إن إصابته بسرطان البروستاتا دفعته إلى تقليص عدد الفعاليات العامة المخصصة للترويج لمذكراته.

وأوضح أن المرض لم يوقف العمل على الكتاب، لكنه حال دون عقد العدد الذي كان يخطط له من اللقاءات مع القراء، مضيفا أن الأطباء راضون عن استجابة جسمه للعلاج.

وفي مايو 2025، شخصت إصابة بايدن بشكل عدواني من سرطان البروستاتا. وفي أغسطس 2026، قال نجله هانتر إن المرض تفاقم مع ظهور نقائل وآلام شديدة.