خبرني - تواصل اللجنة المالية في مجلس النواب، السبت، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027، خلال اجتماعات تشمل ديوان المحاسبة ووزارات الشباب والاقتصاد الرقمي والريادة والصحة.



وتبحث اللجنة الموازنة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والدوائر التابعة لها والمركز الوطني للأمن السيبراني، إلى جانب وزارة الصحة والدوائر التابعة لها والمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية.



وقال رئيس اللجنة المالية النيابية سليمان الخرابشة، إن اللجنة وضعت برنامجا زمنيا لإنجاز مناقشة مشروع قانون الموازنة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع، بهدف إقراره قبل نهاية العام الحالي، وإتاحة المجال أمام الوزارات والمؤسسات لصرف مخصصاتها والبدء بتنفيذ مشاريعها مع مطلع العام المقبل.