خبرني - كشف وزير الثقافة العراقي ياسين العيثاوي عن أسباب غياب كاظم الساهر عن إحياء الحفلات في العراق، موضحا أن تنظيم حفل له يتطلب تجهيزات خاصة.

وأوضح العيثاوي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن إقامة حفل جماهيري لنجم بحجم كاظم الساهر تستلزم توفير مسرح قادر على استقبال ما لا يقل عن 15 ألف شخص، إلى جانب تأمين موقع الحفل وتجهيزه بصورة تليق بمكانته الفنية وحجم جمهوره.

وأشار وزير الثقافة إلى أنه كلف عدداً من الأشخاص بالتواصل مع وسام، نجل كاظم الساهر، لمناقشة إمكانية عودة والده لإحياء حفلات غنائية في العراق، مؤكداً أن وسام أبدى ترحيبه بالفكرة.

وأضاف أن بعض المقربين منه نصحوه بضرورة توفير الإمكانات اللازمة قبل اتخاذ خطوات عملية لتنظيم الحفل، وفي مقدمتها اختيار موقع مناسب ومجهز بالكامل، مع التشديد على أن يكون مسرحاً ثابتاً ومؤمناً، وليس مجرد مسرح متنقل.

ولفت العيثاوي إلى حرصه على الاستعانة بآراء عدد من الموسيقيين والتشاور معهم بشأن الترتيبات الفنية والتنظيمية، مؤكداً أن نجاح استضافة كاظم الساهر يتطلب الإعداد الجيد وتوفير جميع المتطلبات قبل الإعلان عن أي موعد رسمي.

على الصعيد الفني، طرح كاظم الساهر مؤخراً ألبومه الغنائي الجديد «بلا عنوان»، الذي يضم نحو 18 أغنية، بمشاركة مجموعة من الشعراء والملحنين، من بينهم بشير العبودي، وكريم العراقي، ولميعة عباس عمارة، وسعد المسلم، وأسعد الغريري، ويحيى العلاق.

وشهد الألبوم تعاوناً مع عدد من الموزعين الموسيقيين، أبرزهم ميشال فاضل ومحب الراوي وعثمان عبود وهشام نياز، كما شارك الساهر في تلحين عدد من أغنيات العمل