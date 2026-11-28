خبرني - رفعت شركة OpenAI دعوى قضائية مضادة ضد شركة أبل، متهمة إياها بسرقة أسرار تجارية وتهديد الموردين العاملين على أجهزتها القادمة، وتُصعّد هذه الدعوى من حدة النزاع القانوني الذي بدأ بدعوى أبل ضد OpenAI في يوليو/تموز الماضي.

وقد رفعت الشركة، المطورة لبرنامج ChatGPT، الدعوى في محكمة بولاية كاليفورنيا الجمعة، ردا على اتهامات أبل، الشركة المصنعة لهواتف آيفون، لمختبر الذكاء الاصطناعي بسرقة معلومات بالغة السرية خلال الصيف الماضي.

بحسب فايننشال تايمز، تزعم شركة OpenAI أن شركة أبل تمارس "الإكراه والتهديد" على الموردين المتعاونين معها وتشمل طموحاتها في مجال الأجهزة أجهزة شخصية جديدة بعد استحواذها العام الماضي على شركة "io" التابعة لجوني آيف.

وتزعم الدعوى أيضا أن أبل شجعت موظفيها على تخزين ملفات الشركة على أجهزتهم الشخصية وحساباتهم السحابية. وقد وصفت OpenAI سابقا دعوى أبل بأنها محاولة لمنعها من توظيف موظفي أبل.

وتشمل الدعوى الأصلية التي رفعتها أبل كلا من OpenAI وio Products وموظفي أبل السابقين تشانغ ليو وتانغ تان. وكان تان قد قاد سابقا تصميم منتجات ساعات أبل وآيفون في أبل.

وتزعم أبل أن معلومات هندسية سرية وتفاصيل تطوير الأجهزة قد تم الاستيلاء عليها لصالح جهود OpenAI في مجال الأجهزة الاستهلاكية. وقد نفت OpenAI هذه الادعاءات.

ويأتي هذا الإجراء الجديد أيضا في أعقاب ادعاء OpenAI في أكتوبر/تشرين الأول بأن أحد موظفيها العائدين إلى أبل أرسل أكثر من 100 ملف سري حول أجهزة OpenAI غير المُصدرة إلى حسابات شخصية. وزُعم أن هذه الملفات تضمنت صورا للأجهزة وبيانات هندسية ومعلومات عن الموردين.

وردت أبل حينها بأن تحقيقها لم يعثر على أي معلومات سرية خاصة بـOpenAI. أعلنت الشركة أنها طلبت معلومات أكثر تحديدا لمواصلة البحث، وأنها ستتعاون مع شركة OpenAI للتحقيق في الادعاءات.

في غضون ذلك، سعت شركة أبل إلى الحصول على أمر قضائي مؤقت لمنع استخدام أسرارها التجارية المزعومة، وحصلت على توسيع نطاق الوصول إلى الأدلة خلال مرحلة تبادل الأدلة.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة قضية أبل الأصلية في 19 يوليو/تموز 2027.