خبرني - قتل الجيش الإسرائيلي، الجمعة، اثنين من موظفي منظمة "أطباء بلا حدود" في غزة، وهو ما دانته المنظمة.

وأعلنت "أطباء بلا حدود"، الجمعة، عن مقتل اثنين من موظفيها في غارة إسرائيلية استهدفت عيادة تابعة لها في قطاع غزة.

وذكرت المنظمة، في بيان، أن الموظفين، اللذين لقيا حتفهما جراء "ضربة مباشرة"، كانا يعملان كحارسين في الموقع.

وبذلك، يرتفع إجمالي عدد موظفي "أطباء بلا حدود" الذين قُتلوا في غزة إلى 17 موظفاً، وفقا لبيان المنظمة.

وجاء في البيان: "كانت مرافقنا تحمل بوضوح شعارات منظمة أطباء بلا حدود، كما تم إبلاغ الجيش الإسرائيلي بموقعها، وكان على علم به. إننا نقف متضامنين مع عائلات زملائنا وأحبائهم، ونطالب بالمحاسبة".

وأعربت المنظمة عن "صدمة بالغة" إزاء عملية القتل هذه، منددة بها.

من جانبه، أقر الجيش الإسرائيلي بتنفيذ الغارة، لكنه قال إنها "استهدفت إرهابيين اثنين كانا يعملان كحارسين أمنيين في عيادة (أطباء بلا حدود)".

وقال: "هذا مثال آخر على قيام منظمة حماس بالاندساس داخل منظمات دولية. وخلافاً لما ورد في التقارير، لم تكن الغارة موجهة ضد مستشفى، ولم تلحق أي أضرار بالبنية التحتية الطبية في المنطقة".

وأضاف أنه "اتخذ تدابير احترازية للحد من الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين جراء الغارة".