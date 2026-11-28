خبرني - أعلنت مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية (WWE)، وفاة المصارع الأسترالي برونسون ريد، واسمه الحقيقي جيرمين هالي، عن عمر ناهز 38 عاماً، إثر مضاعفات صحية، بعد أسابيع من تعرضه لإصابات خلال مشاركته في عرض للمصارعة.

وبحسب شبكة ”فوكس نيوز“، تعرض ريد لكسور في الأضلاع وتمزق في إحدى كليتيه، إثر سقوطه على طاولة خلال مواجهة مع المصارع النيجيري أوبا فيمي، ضمن فعاليات عرض ”كراون جول“.

وقالت المؤسسة، في بيان رسمي: ”كان جيرمين شخصية بارزة في (WWE)، لكن الأهم من ذلك أنه كان إنسانا استثنائيا، ومخلصا لعائلته، وزميلا محبوبا“.

وقدمت تعازيها إلى عائلة المصارع الراحل، وبينها زوجته الحامل بايج وابنته، بالإضافة إلى أصدقائه وزملائه وجماهيره.

وولد برونسون ريد في مدينة أديلايد الأسترالية، وبدأ مسيرته في المصارعة الاحترافية عام 2007، قبل انضمامه إلى مؤسسة (WWE) عام 2019.

وغادر المؤسسة عام 2021، قبل أن يعود إليها في ديسمبر 2022، بعدما خاض تجارب مع مؤسسات أخرى للمصارعة.

ومن أبرز إنجازاته الفوز ببطولة أميركا الشمالية ضمن عروض (NXT)، وببطولة ”أندريه العملاق“ التذكارية عام 2024.