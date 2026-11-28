خبرني - يكون الطقس، السبت، لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلا في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم بين 24 و15 درجة مئوية، وفي غرب عمّان بين 22 و14، وفي المرتفعات الشمالية بين 21 و13، وفي مرتفعات الشراة بين 20 و12، وفي مناطق البادية بين 25 و17، وفي مناطق السهول بين 24 و13، وفي الأغوار الشمالية بين 28 و17، وفي الأغوار الجنوبية بين 29 و19، وفي البحر الميت بين 28 و18، وفي خليج العقبة بين 30 و17 درجة مئوية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ الأحد انخفاض واضح على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غير مستقرة، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحيانا، ويحتمل بمشيئة الله هطول زخات متفرقة من المطر لفترة قصيرة في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى والشرقية والجنوبية الشرقية، قد يصحبها الرعد أحيانا. وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، لا سيما في مناطق البادية.

أما الاثنين، فيطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفا في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الثلاثاء انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، مع احتمال هطول زخات من المطر في ساعات الصباح الباكر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى والشرقية، قد تكون غزيرة لفترة قصيرة ويصحبها الرعد أحيانا. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.