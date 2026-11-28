خبرني - أصبح التعادل نتيجة نادرة للغاية في مباريات فريق برشلونة تحت قيادة مدربه الألماني هانزي فليك، الذي لا يميل أبدا إلى تقاسم النقاط.

وتعكس أرقام الفريق الكتالوني هذا الموسم هذا الواقع، فقد خاض 18 مباراة بمختلف المسابقات حتى الآن، دون أن يعرف طعم التعادل، حيث حقق الفوز في 16 مواجهة مقابل هزيمتين.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فقد نسي برشلونة بقيادة فليك مذاق التعادل تماما، إذ يعود آخر تعادل للفريق إلى العاشر من مارس الماضي، حين انتهت مباراته أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا بالتعادل 1-1.

ومنذ ذلك الحين، خاض فريق برشلونة تحت قيادة فليك 32 مباراة في جميع البطولات، حيث فاز في 27 منها وخسر 5، ولم تنته أي منها بالتعادل.

ويبرز هذا النمط بشكل أوضح في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يتطلب الأمر العودة طويلا للسجلات للعثور على آخر مرة تقاسم فيها برشلونة النقاط في المسابقة المحلية.

وحدث ذلك في 31 أغسطس عام 2025، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 أمام رايو فاييكانو، ليكمل برشلونة الآن 15 شهرا دون أي تعادل في الدوري المحلي.

وفي الفترة الفاصلة بين مواجهتي رايو فاييكانو ونيوكاسل، لم يتعادل برشلونة سوى مرة واحدة فقط، وكانت بنتيجة 3-3 أمام كلوب بروج البلجيكي في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وإذا كان تعادل فريق فليك أمرا نادرا، فإن فشله في تسجيل أي هدف (أي انتهاء المباراة بنتيجة التعادل السلبي) يعتبر أكثر ندرة.

وفي الواقع، لم يحدث هذا الأمر ولو لمرة واحدة منذ تولي المدرب الألماني مسؤولية تدريب "البارسا" في 2024.