خبرني - طوّر علماء من جامعة أستون في المملكة المتحدة طريقة علاج لمتلازمة جفاف العين، تخفف من حدة الأعراض بأكثر من الثلث بعد دورة علاجية واحدة مدتها ستة أيام فقط.

وأشارت مجلة "BMJ Open Ophthalmology" إلى أن طريقة العلاج الجديدة تعتمد على غشاء بيولوجي مصنوع الأغشية الجنينية، يوضع تحت عدسة لاصقة، ويُطلق هذا الغشاء تدريجيا مواد تساعد على تقليل الالتهاب وترميم أنسجة القرنية، كما تحافظ فتحة خاصة في مركز الغشاء على الرؤية المركزية أثناء العلاج.

اختبر العلماء هذا النوع من العلاج على 33 مريضا يعانون من متلازمة جفاف العين لم يستجيبوا للعلاجات التقليدية، وبعد دورة علاجية استمرت ستة أيام، انخفضت حدة الأعراض لدى المرضى بنسبة 36%، وانخفض تلف سطح القرنية لديهم بنسبة 50%، واستمر التأثير الإيجابي لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

علاوة على ذلك، أثبت الغشاء الجديد أنه مريح للمرضى، إذ لم يتوقف عن العلاج مبكرا سوى 5% من المشاركين فقط.

ونوه الباحثون إلى أن متلازمة جفاف العين تصيب ما يقارب ثلث البالغين، وتحدث عندما يكون إنتاج الدموع غير كاف أو عندما يضطرب تركيبها، وتترافق هذه الحالة مع حرقة واحمرار في العين، وزيادة الحساسية للضوء، وضعف مؤقت في الرؤية.

وفي سياق مشابه تمكنت مجموعة من العلماء العام الجاري من تطوير قطرات عينية فريدة تحتوي على مواد مستخرجة من أوراق السبانخ، تساعد في علاج متلازمة جفاف العين، وأظهرت التجارب أنه وبعد استعمال هذه القطرات، والتعرض للضوء لمدة 30 دقيقة، انخفضت مستويات المؤكسدات الضارة بشكل ملحوظ في العين، كما انخفض تركيز بيروكسيد الهيدروجين بنسبة 95% في دموع المرضى المصابين بمتلازمة جفاف العين.

وفي التجارب التي أجريت على الفئران المخبرية، أثبتت القطرات الجديدة أيضا أنها أكثر فعالية من دواء ريستاسيس، وهو دواء يوصف عادة لهذه الحالة.