خبرني - أصدر القضاء التونسي، الخميس، أحكاما بالسجن وغرامات مالية كبيرة في حق رجل أعمال معروف، ووزير تكنولوجيات الاتصال السابق مع الإذن بالنفاذ العاجل في حقه على خلفية تهم بالفساد المالي.

وفي التفاصيل، أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامها في حق الوزير السابق ورجل الأعمال على خلفية ملف يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري.

ووفق ملف القضية، أبرمت شركة رجل الأعمال عقد توزيع مع إحدى شركات الاتصالات، وهو ما أثار شبهات حول شروط إسناد العقد وتنفيذه.

وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة رجل الأعمال بحالة سراح، والوزير الأسبق للاتصال وتكنولوجيا المعلومات بحالة فرار، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي، من أجل التهم المذكورة.