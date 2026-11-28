خبرني - أعلنت شركة "نورس أتلانتيك إيرويز" النرويجية للطيران منخفض التكلفة اعتزامها إشهار إفلاسها، وفقا لبيان صادر عن الشركة.

وجاء في البيان المنشور على موقعها الإلكتروني: "خلص مجلس إدارة شركة نورس أتلانتيك إيرويز AS — الشركة التشغيلية النرويجية التابعة بالكامل لشركة نورس أتلانتيك ASA — إلى عدم وجود أسباب لاستمرار نشاط هذه الشركة. وبناء على ذلك، قرر مجلس الإدارة اليوم، 27 نوفمبر 2026، تقديم طلب إفلاس".

وأوضحت الشركة أن هذا الطلب لا يشمل الشركة الأم "نورس أتلانتيك ASA" ولا الشركات الأخرى التابعة للمجموعة.

كما شدد البيان على أن جميع رحلات "نورس" أُلغيت، وتوقف بيع تذاكر الطيران.

وكانت "نورس أتلانتيك ASA" قد أفادت في وقت سابق بأنها، رغم الجهود الواسعة التي بذلتها، لم تتمكن حتى الآن من جذب تمويل كافٍ لتغطية احتياجات السيولة قصيرة الأجل.

يذكر أن سعر سهم الشركة انخفض في البورصة يوم الأربعاء بنسبة 85% بعد إعلانها عن "وضع مالي حرج"، لتعلن في الـ 26 نوفمبر أنها إذا لم تتمكن من إعادة التمويل بسرعة، فإنها تدرس خيارات مختلفة تصل إلى حد إعلان الإفلاس.