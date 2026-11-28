خبرني - وافقت مقاطعة سومرست بولاية نيوجيرسي الأمريكية على دفع مليون و250 ألف دولار لتسوية دعوى رفعتها الشرطية المسلمة رفيقة كولوتشي، قالت فيها إنها تعرضت للتمييز الديني والتحرش الجنسي في مكان عملها، وإن مسؤولين استبعدوها من مهام التواصل مع الجالية المسلمة بعدما أبلغت عن تعليقات مسيئة لدينها.

وبحسب اتفاق التسوية، وافقت كولوتشي على التنازل عن جميع مطالباتها في الدعوى مقابل المبلغ المتفق عليه. وحدد الاتفاق 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 موعدا أقصى لدفعة أولى قدرها 200 ألف دولار، على أن تسدد المقاطعة المليون و50 ألف دولار المتبقية بحلول 30 أبريل/نيسان 2027. وانتهت القضية بالتسوية من دون صدور حكم في الاتهامات.

وكانت كولوتشي قد التحقت بمكتب شريف مقاطعة سومرست في فبراير/شباط 2021. وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول 2025، أقامت دعواها أمام المحكمة العليا للولاية في مقاطعة سومرست، واختصمت فيها المقاطعة ومكتب الشريف ورئيسه دارين روسو وزميلها الشرطي أليكس روسمان.

وروت كولوتشي في دعواها أنها كانت تعمل مع روسمان خلال نوبة يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2023، حين قال أمامها "يجب أن يموت المسلمون". وأضافت أنه حين عرف أنها مسلمة، قال لها: "صرت أحبك أقل الآن". وبعد 10 أيام، أبلغت رؤساءها بالواقعة.

وأوقف مكتب الشريف روسمان عن العمل 30 يوما من دون راتب، وألزمه بالخضوع لتدريب على مراعاة الاختلافات، بعدما استخدم أثناء نوبته عبارات مسيئة إلى دين زميلته في مكان عام، وفق السجل التأديبي لمكتب المدعي العام في نيوجيرسي. وقالت كولوتشي في دعواها إن المحققين أوصوا بفصل روسمان، لكن الشريف دارين روسو لم يأخذ بتوصيتهم.

وقالت كولوتشي إنها أبلغت روسو بتعرضها للتحرش في العمل. وأضافت أنها كانت تشارك في أنشطة التواصل مع الجالية المسلمة في المقاطعة، لكنها لم تكلَّف بأي نشاط مماثل بعد التحقيق في شكواها بشأن روسمان.