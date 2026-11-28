خبرني - أيام قليلة فقط هي التي فصلت بين فوز أرييل فيلاسكيز موراليس بجائزة يانصيب في ولاية ماساتشوستس الأمريكية قيمتها مليون دولار، وبين القبض عليه من قبل إدارة الهجرة والجمارك ، ولكن ما السبب؟

في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت إدارة اليانصيب التابعة لولاية ماساتشوستس الأمريكية فوز فيلاسكيز-موراليس بجائزة قيمتها مليون دولار من خلال البطاقة التي اشتراها مقابل 10 دولارات فقط.

وبعدها بثلاثة أيام نشرت الإدارة صور الفائزين باليانصيب على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها كانت صورة فيلاسكيز-موراليس.

وظهر فيلاسكيز-موراليس، وهو من السلفادور، في الصورة وهو يبتسم بينما كان يحمل شيكا ضخما بقيمة الجائزة. ويبدو أن الصورة لفتت انتباه مسؤولي إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، الذين أرسلوا عناصر للقبض على فيلاسكيز-موراليس يوم الثلاثاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أن تصدر بيانا في اليوم التالي تعلن فيه اعتقاله.

وذكر البيان أن فيلاسكيز-موراليس "اختار الحصول على الجائزة نقدا، وتسلم دفعة واحدة بقيمة 650 ألف دولار قبل خصم الضرائب ".

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، ذكر البيان أن فيلاسكيز-موراليس دخل الولايات المتحدة بصورة غير قانونية عبر حدود ولاية تكساس عام 2013، مشيرا إلى أنه صدر بحقه إخطار بضرورة المثول أمام قاضي الهجرة، قبل أن يُطلَق سراحه ويُسمَح له بالبقاء داخل الولايات المتحدة.

لكن البيان أضاف أن قاضي هجرة تابعا لوزارة العدل أصدر أمرا بترحيل فيلاسكيز-موراليس عام 2014، مضيفا أنه لم يغادر الولايات المتحدة، وظل موجودا فيها بصورة غير قانونية، وهو ما أدى إلى اعتقاله.

ومن المقرر أن يظل فيلاسكيز-موراليس محتجزا لدى إدارة الهجرة والجمارك إلى حين ترحيله.

ونشرت الإدارة صورة لفيلاسكيز-موراليس التُقطت بعد اعتقاله يوم الأربعاء، ظهر فيها محدقا في الكاميرا، بشكل معاكس لصورته قبل اعتقاله وهو يحتفل بفوزه بالجائزة الكبرى.

ومن غير الواضح حتى الآن إن كان فيلاسكيز-موراليس سيتمكن من الاحتفاظ بأموال الجائزة رغم اعتقاله.