خبرني - أيدت ‌المحكمة العليا في كندا، اليوم الجمعة، الحظر الذي فرضته مقاطعة كيبيك على ارتداء الموظفين العموميين الرموز الدينية، مما دفع منظمات حقوقية إلى التحذير من أن هذا الحكم يستهدف المسلمات على نحو غير عادل ويضعف الحماية القانونية للحقوق الأساسية.

وأثار قرار المحكمة، القاضي بتأييد قانون العلمانية في مقاطعة كيبيك والمعروف باسم "القانون 21 "، جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والسياسية، بعدما رفض إعادة الحق في ارتداء الرموز الدينية الظاهرة لموظفي القطاع العام الذين يشغلون مناصب ذات سلطة، من بينهم المعلمون والقضاة وأفراد الشرطة.

ويضع الحكم الصادر اليوم حدا لمعركة قضائية استمرت منذ تبني الجمعية الوطنية الكيبيكية قانون علمانية الدولة في يونيو/حزيران 2019، ويعيد فتح النقاش حول حدود العلمانية وحرية المعتقد والتوازن بين صلاحيات المقاطعات والحقوق والحريات الدستورية في كندا.

وأكدت المحكمة العليا الكندية في حكمها صحة مشروع القانون، قائلة إنه "ينبع من التزام كيبيك الشرعي والتاريخي بضمان العلمانية في مجتمع حر وديمقراطي".

القانون 21

أقرت محكمة كندا العليا، في حكم مطوّل من 532 صفحة، "قانون علمانية الدولة"، المعروف على نطاق واسع بـ"القانون 21" نسبة إلى الرقم الذي حمله كمشروع قانون، بكلّيّته تقريبا.

وبموجب هذا القانون، يحق لأي شخص يتلقى خدمات من موظفي القطاع العام، مثل المعلمين وضباط الشرطة، في هذه المقاطعة، التي يغلب عليها الناطقون بالفرنسية، الحصول على هذه الخدمات دون ‌‌التعرض لرموز دينية ظاهرة (أي دون أن يواجه رموزا دينية ظاهرة)، بما في ذلك الحجاب والعمامة والقلنسوة.

ويشمل التطبيق أيضا مجالس المدارس التي تدرّس بالإنجليزية في المقاطعة الكندية، بما فيها مجلس المدارس التي تدرّس الإنجليزية في مونتريال (EMSB) الذي حُدّد كالجهة المدعية الرئيسية في هذه القضية.

أما المستثنون الوحيدون من هذا الحكم فهم أعضاء الجمعية الوطنية في كيبيك، فهم غير ملزمين بأداء مهامهم دون رموز دينية ظاهرة، وذلك بناء على المادة الثالثة من الميثاق الكندي للحقوق والحريات، المدرجة في الدستور الكندي، التي تحمي حقوقهم.

ولا تقتصر أهمية الحكم على تثبيت قانون العلمانية في كيبيك، بل تمتد إلى السماح للهيئات التشريعية في البلاد باستخدام بند الاستثناء الدستوري بشكل استباقي رغم تعارضه مع بعض الحقوق والحريات المكفولة في الميثاق الكندي، وتقرأ هذه النقطة في الأوساط السياسية كانتصار لحكومة كيبيك، وبشكل أوسع، للمدافعين عن صلاحيات المقاطعات.

من يتحمل كلفة قانون كيبيك؟

تدافع حكومة كيبيك عن القانون باعتباره ضمانة لفصل الدين عن مؤسسات الدولة، فيما يرى معارضوه أنه يميّز ضد الأقليات الدينية، ولا سيما النساء المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب، ويحرمهن من فرص العمل في قطاعات عامة بسبب معتقداتهن الدينية.

ورأت المحكمة العليا أن أحد بنود مشروع القانون ينتهك حقوق أعضاء الجمعية الوطنية في كيبيك الذين تقتضي معتقداتهم الدينية ارتداء غطاء للوجه، وأثار الحكم تنديدات من بعض الجماعات.

وهذا دفع منظمات حقوقية إلى التحذير من أن هذا الحكم يستهدف المسلمات على نحو غير عادل ويضعف الحماية القانونية للحقوق الأساسية.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني للمسلمين الكنديين ستيفن براون، إن فئات كاملة من المجتمع باتت محرومة من قطاعات مهنية بأكملها، ليس بسبب أفعال ارتكبتها، بل بسبب هويتها ومعتقداتها.

ولا تقتصر تداعيات الحكم على مقاطعة كيبيك، إذ يثير تأييد المحكمة لاستخدام بند الاستثناء الدستوري مخاوف بشأن انعكاساته على تشريعات أخرى في كندا، بعدما لجأت مقاطعات أخرى إلى هذا البند لحماية قوانين تتعلق بحقوق المتحولين جنسيا، وإلزام الموظفين المضربين بالعودة إلى العمل.

من جهته، تعهد جو أورتونا، رئيس مجلس المدارس الإنجليزية في مونتريال، الذي قاد الطعن في القانون، بمواصلة الضغط من أجل تغييره عبر المسار السياسي، مؤكدا أن صدور الحكم لا يعني انتهاء المعركة، وقال: "هذه ليست نهاية الطريق، بل نهاية الطريق القانوني"، مضيفا أن المجلس يحترم قرار المحكمة، لكنه سيواصل الدفاع عن موقفه.

وفي تفسيره للخلفية التاريخية والثقافية التي تقف وراء تبني كيبيك نهجا أكثر تشددا تجاه إظهار الرموز الدينية في المؤسسات العامة، قال باتريك تايلون، أستاذ القانون الدستوري في جامعة لافال بمدينة كيبيك، إن المجتمع في المقاطعة يبدي قدرا أكبر من التحفظ تجاه التعبير العلني عن المعتقدات الدينية مقارنة ببقية أنحاء كندا. وأرجع ذلك إلى الإرث التاريخي للنفوذ الواسع الذي مارسته الكنيسة على المؤسسات السياسية والاجتماعية.