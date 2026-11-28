واصل المدرب الألماني هانسي فليك مسيرته المذهلة في قمة كرة القدم العالمية، حيث قاد فريقه برشلونة لاكتساح صباح الأذربيجاني 4-1 في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنه بهذا الفوز الساحق في باكو، وصل فليك إلى 150 هدفا في دوري أبطال أوروبا، محققا هذا الإنجاز في 49 مباراة فقط.

وترسخ هذه الأرقام مكانة فليك بكونه المدرب الذي حقق هذا الإنجاز في أقل عدد من المباريات، متجاوزا بذلك أحد أعظم المدربين في التاريخ، الإسباني بيب غوارديولا، الذي حقق هذا الإنجاز في 65 مباراة.