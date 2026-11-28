خبرني - تلقى تشيلسي خسارته الثالثة تواليا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بسقوطه أمام مضيفه نوتنغهام فورست 2-3، الجمعة، ضمن منافسات الجولة.

وسجل مورجان جيبس وايت هدفين لنوتنغهام فورست، الذي تقدم بهدف إيجور جيسوس في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف جيبس وايت الهدف الثاني من ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني.

وقلص إيمانويل إميجا الفارق لتشيلسي، لكن جيبس وايت عزز تقدم أصحاب الأرض بهدف ثالث في الدقيقة 72، قبل أن يعود إميجا ويسجل هدفا ثانيا للضيوف في الدقيقة 89.

وزادت الهزيمة الضغوط على مدرب تشيلسي تشابي ألونسو، بعدما خسر فريقه أربع مباريات في آخر خمس جولات، ليتراجع إلى المركز الثامن، فيما رفع نوتنغهام فورست رصيده ليتقدم إلى المركز الرابع عشر.