خبرني - مدد الجناح الأيمن الفرنسي إيثان مبابي، الشقيق الأصغر للنجم مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني، عقده مع ليل لمدة موسمين إضافيين، ليبقى في صفوف النادي حتى عام 2029، وفق ما أفاد الجمعة صاحب المركز الثالث في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ومع اقتراب انتهاء عقده السابق بنهاية الموسم الجاري، سيواصل إيثان، ابن الـ 19 عاما، مسيرته التطورية مع ليل الذي انضم إليه في عام 2024 قادما من باريس سان جرمان، وذلك في الوقت الذي انتقل فيه شقيقه الأكبر (27 عاما) إلى العاصمة مدريد.

وذكر ليل في بيان رسمي "يعرب نادي ليل عن سعادته بمواصلة دعم تطور إيثان مبابي على المدى الطويل. ومما لا شك فيه أن موهبته وإمكاناته، إلى جانب نضجه وخبرته المتنامية، ستشكل عوامل حاسمة في أدائه".

وكان إيثان قد ساهم في هدف الفوز الأربعاء الماضي أمام بايرن ميونيخ الألماني 2-1 في دوري أبطال أوروبا، حيث ارتدت تسديدته التي اصطدمت بالقائم لتسكن الشباك بعدما لمسها الالماني ألكسندر بافلوفيتش.

ويقدّم إيثان بداية موسم قوية في عامه الثالث مع ليل، بعد موسمين سابقين عانى فيهما من الإصابات التي أعاقت تقدمه.

سجل إيثان هدفين ومرر كرتين حاسمتين، كما شارك أساسيا في 10 مباريات من أصل 12، فارضا نفسه كعنصر أساسي لا غنى عنه في تشكيلة ليل تحت قيادة المدرب الإيطالي دافيدي أنشيلوتي.

وفي البيان ذاته، عبر إيثان الذي انضم لمنتخب فرنسا للشباب تحت 21 عاما في أيلول الماضي، عن سعادته قائلا "إنه لأمر يبعث على الرضا الكبير والفخر بالنسبة لي أن أقوم بتمديد عقدي... أنا ممتن جدا لنادي ليل الذي دعمني دائما ولم يتخلَّ عني أبدا، حتى خلال فترات إصابتي".