خبرني - يمر معظم الناس بفترات يشعرون خلالها بالوحدة، سواء بعد الانتقال إلى مكان جديد أو فقدان التواصل مع الأصدقاء أو قضاء وقت أطول بمفردهم. وقد يكون هذا الشعور مؤقتاً، لكنه يصبح أكثر إثارة للقلق عندما يستمر لفترات طويلة.

وتشير دراسة فرنسية امتدت متابعتها لعشرات السنين إلى أن تكرار الشعور بالوحدة قد يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالخرف، بينما لم يظهر الشعور بها على فترات متقطعة الارتباط نفسه.

الوحدة المزمنة ترفع خطر الخرف 38%

ونُشرت الدراسة في مجلة "Aging & Mental Health"، وقادتها عالمة الأوبئة، يفانا سيمون، وزملاؤها في جامعة بوردو الفرنسية، واعتمدت على بيانات دراسة "Paquid" التي بدأت عام 1988، وتابعت 3777 شخصاً تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر في جنوب غرب فرنسا.

واختار الباحثون لتحليلهم الجديد 1540 مشاركاً لم يصابوا بالخرف خلال السنوات الثماني الأولى، وكانت لديهم معلومات كافية عن شعورهم بالوحدة.

وخلال أربع زيارات بحثية على مدى تلك السنوات، سُئل المشاركون عما إذا كانوا قد شعروا بالوحدة خلال الأسبوع السابق لكل زيارة.

وبناء على الإجابات، قُسّموا إلى ثلاث مجموعات: 743 شخصاً لم يبلغوا عن الشعور بالوحدة مطلقاً، و530 شعروا بها في زيارة أو زيارتين، و267 عانوا منها في ثلاث أو أربع زيارات، وصُنّفوا ضمن فئة الوحدة المزمنة.

49% من أصحاب الوحدة المزمنة أصيبوا بالخرف

على مدى السنوات العشرين التالية، أُصيب 560 مشاركاً بالخرف. وبلغت نسبة الإصابة 33.1% بين الذين لم يشعروا بالوحدة، و34.5% بين الذين اختبروها بشكل متقطع.

لكن النسبة ارتفعت إلى 49.1% لدى أصحاب الشعور المزمن بالوحدة، ما يعكس ارتباطاً بزيادة خطر الإصابة بالخرف بنحو 38% مقارنة بمن لم يبلغوا عن الشعور بالوحدة.

واستمر هذا الارتباط حتى بعد أن أخذ الباحثون في الاعتبار عوامل أخرى، منها الجنس والمستوى التعليمي وترتيبات المعيشة وأعراض الاكتئاب والحالة الصحية العامة.

العيش مع الآخرين لا يلغي الشعور بالوحدة

ومن النتائج اللافتة أن العلاقة بين الوحدة والخرف ظلت قائمة حتى بعد مراعاة ما إذا كان المشاركون يعيشون بمفردهم أم مع آخرين. فقد كان نحو 70% ممن عانوا الوحدة المزمنة يعيشون بمفردهم، بينما كان 30% منهم يتشاركون السكن مع أشخاص آخرين.

وهذا يشير إلى أن الوحدة لا ترتبط بالضرورة بالعزلة الجسدية، إذ يمكن للإنسان أن يعيش وسط أسرته أو محيط اجتماعي مزدحم، لكنه يفتقر إلى الشعور بالتواصل والانتماء.

كيف يمكن أن تؤثر الوحدة في الدماغ؟

لم تحدد الدراسة الآليات البيولوجية المسؤولة عن هذا الارتباط، لكن الباحثين يطرحون عدة تفسيرات محتملة. فالشعور المستمر بالوحدة قد ينشّط أنظمة الاستجابة للتوتر في الجسم لفترات طويلة، كما ربطت أبحاث سابقة بينه وبين الالتهاب والتغيرات في نشاط الجهاز المناعي، وهي عمليات قد تؤثر في صحة الدماغ.

وقد تؤدي الوحدة المزمنة أيضاً إلى تقليل النشاط البدني وفرص التفاعل الاجتماعي المحفز للذاكرة والوظائف الإدراكية.

هل يمكن تقليل الخطر؟

رغم أهمية النتائج، يؤكد الباحثون أن الدراسة رصدية، وبالتالي لا تثبت أن الوحدة تسبب الخرف بصورة مباشرة. كما لا يمكن استبعاد احتمال أن تكون التغيرات المبكرة في صحة الدماغ قد أسهمت في زيادة الشعور بالوحدة.

ومع ذلك، يرى الباحثون أن الاهتمام بالحالة النفسية والاجتماعية لكبار السن قد يمثل خطوة مهمة في دعم الشيخوخة الصحية. وتشمل الوسائل المحتملة تعزيز العلاقات الاجتماعية، والمشاركة في الأنشطة المجتمعية، والحفاظ على التواصل المنتظم مع الأصدقاء والعائلة.

وتشير النتائج إلى أن التعامل مع الوحدة المزمنة لا ينبغي أن يقتصر على تحسين جودة الحياة، بل قد يكون جزءاً مهماً من الجهود الرامية إلى حماية صحة الدماغ والحفاظ على الاستقلالية والقدرات الإدراكية مع التقدم في العمر.