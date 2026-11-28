طغت مشاهد الفوضى على ختام نهائي كأس بوليفيا أمس الخميس، بعدما اعتدى الحكم خوردي أليمان باللكم على حارس مرمى "ريال بوتوسي"، كريستيان مارتينيز، عقب نهاية المواجهة أمام "أولويز ريدي".

وقد توج "أولويز ريدي" باللقب مستفيدا من فوزه بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين، عقب تعادل سلبي في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب "فيكتور أغوستين أوغارتي" في بوتوسي، غير أن الحدث الكروي طغت عليه مواجهات حادة بين الطاقم التحكيمي ولاعبي ريال بوتوسي الذين أبدوا إحباطهم الشديد.

ومع توجه اللاعبين نحو الحكم للاحتجاج على قراراته خلال اللقاء، وجه أليمان لكمة إلى وجه مارتينيز، وهي اللقطة التي التقطتها عدسات البث التلفزيوني وأشعلت حالة من الفوضى داخل الملعب، قبل أن تتدخل الشرطة لحماية طاقم التحكيم.

وأسفرت حالة التوتر أيضا، وفق تقارير، عن إشهار البطاقة الحمراء في وجه أربعة لاعبين من ريال بوتوسي وثلاثة من أفراد الجهاز الفني.

وبحسب تقارير إعلامية، جاء هذا الاشتباك عقب إهانة شخصية لوالدة الحكم، إذ نقلت وسائل إعلام ناطقة بالإسبانية، من بينها صحيفة "ماركا"، اعتراف مارتينيز بأنه قال للحكم: "أتمنى أن تموت والدتك".

وأشار الحارس لاحقا إلى أن اللكمة تسببت في نزيف فمه، وقال في تصريح تحد نقلته صحيفة "إل دياريو": "كان ينبغي أن يضرب بقوة أكبر".

كما انتقد الحارس عدم احترافية الحكم وطالب بإنزال عقوبة رادعة بحقه.

ورغم خطورة الواقعة، أعلن مارتينيز في وقت لاحق عدم نيته اللجوء إلى المسار القانوني أو تقديم شكوى رسمية، موضحا في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي "نيتي هي اعتبار هذا الفصل مقفلا وتجنب السماح باستمرار هذا الوضع في إثارة النزاع".

وفي المقابل، قد يواجه أليمان تبعات انضباطية صارمة بموجب لائحة الانضباط التابعة للاتحاد البوليفي لكرة القدم، إذ تنص اللوائح على فرض غرامات لا تقل عن 20 حدا أدنى للأجور الشهرية الوطنية، وإيقاف عن الأنشطة المرتبطة بكرة القدم تتراوح مدته بين عام وثلاثة أعوام في حالات الاعتداء الجسدي، بما يشمل الوقائع التي تحدث بعد صافرة النهاية.