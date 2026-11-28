خبرني في موقف يليق بمكانة عشيرة البقور وإرثها العشائري الأصيل، أعلن ذوو المرحوم الشاب حمزة محمد مبارك البقور وذوو المصاب ناصر مشهور أحمد البقور، اليوم الجمعة، الصفح والتنازل عن كامل حقوقهم، خلال صلح عشائري مع عشيرة الحيارات، جسد معاني الشهامة وكرم النفس والعفو عند المقدرة.

وتوجهت جاهة عشائرية برئاسة الشيخ طعان أبو هزيم، وبمشاركة جمع من شيوخ العشائر والوجهاء، إلى ديوان عشيرة البقور في بلدة يرقا بمحافظة البلقاء، على إثر حادث السير الذي وقع في 11 أيلول الماضي، وأودى بحياة الشاب حمزة محمد مبارك البقور، وأسفر عن إصابة ناصر مشهور أحمد البقور.

وكان في استقبال الجاهة شيوخ عشيرة البقور ووجهاؤها وذوو الفقيد والمصاب، حيث رحب الدكتور الشيخ وائل جمال البقور بالجاهة الكريمة، فيما تحدث الدكتور بكر مبارك البقور باسم العشيرة، مستحضرا تعاليم الدين الحنيف والقيم العربية والإرث العشائري الأردني القائم على التسامح وإصلاح ذات البين.

وعلى الرغم من عظم المصاب ومرارة الفقد، اختار ذوو الفقيد والمصاب العفو والصفح، في موقف يعكس أصالة عشيرة البقور وكرم أهلها ورفعة أخلاقهم، معلنين إتمام الصلح العشائري، إكراما لله تعالى، ثم لرسوله الكريم، ولجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وللجاهة الكريمة.

وبموجب صك الصلح، أعلن ذوو الفقيد والمصاب إسقاط جميع حقوقهم العشائرية والقضائية والجزائية والمدنية والحقوقية والمالية، بما في ذلك المطالبات والتعويضات المترتبة على شركة التأمين أو أي جهة أخرى، وعدم ممانعتهم إخلاء سبيل السائق المتسبب بالحادث وإغلاق ملف القضية لدى الجهات الرسمية والقضائية، وفق الأصول القانونية.

وأشاد الحضور بموقف عشيرة البقور، مقدرين ما أبداه ذوو الفقيد والمصاب من سعة الصدر وكرم النفس، وما جسدوه من قيم دينية وعشائرية راسخة في المجتمع الأردني.

إن المواقف التي تتخذها العشائر في ساعات الفقد والوجع هي التي تحفظ مكانتها وتصون إرثها، وما قدمته عشيرة البقور اليوم في يرقا موقف كريم يضاف إلى سجلها العشائري، ويجسد أصالة العشيرة الأردنية ودورها في صون النسيج الاجتماعي وإعلاء قيم الأخوة والتراحم بين أبناء الوطن.



