خبرني - حسمت جماهير نادي الإسماعيلي موقفها من الأنباء المتداولة بشأن اعتزام المستشار السعودي تركي آل الشيخ الاستحواذ على قلعة "الدراويش"، معلنة ترحيبها الصريح بالخطوة الاستثمارية المرتقبة.

وخلال مواجهة الفريق اليوم الجمعة أمام بلدية المحلة ضمن منافسات دوري المحترفين المصري لكرة القدم (الدرجة الثانية)، تحولت مدرجات ملعب المباراة إلى ساحة للتأييد والدعم، إذ رفعت الجماهير لافتة تتضمن المنشور الأخير لتركي آل الشيخ عبر حسابه على "فيسبوك"، والذي اكتفى فيه بكتابة كلمة "الإسماعيلي" مرفقة بصورة قميص النادي.

وردد المشجعون هتافات واضحة أعلنت قبولهم بالمشروع، من بينها: "اللي جاي عمار.. أهلا بالاستثمار"، في رسالة مباشرة تعكس تطلعهم لانتشال النادي من أزمته الراهنة.

وكانت الأجواء داخل نادي الإسماعيلي قد اشتعلت خلال الأيام الماضية مع تصاعد التكهنات حول مستقبل الاستثمار في النادي، خاصة بعد تدوينة آل الشيخ المثيرة للجدل، والتي تزامنت مع تلميحات الإعلامي إبراهيم فايق بشأن وجود رغبة جادة من أحد المستثمرين الكبار للدخول في النادي.

وعلى صعيد نتيجة اللقاء، تواصلت معاناة "الدراويش" بعد الخسارة في عقر دارهم أمام بلدية المحلة بهدفين دون رد، ليتجمد رصيد الإسماعيلي، أحد أعرق الأندية المصرية، عند 14 نقطة في المركز الـ16 بجدول ترتيب دوري المحترفين، مبتعدا بفارق كبير عن مراكز الصعود إلى الدوري الممتاز.