خبرني - تحولت مباراة كربلاء وزاخو لحساب الجولة الـ15 من دوري نجوم العراق إلى واحدة من أغرب وقائع الموسم، بعد أن انتهت رسميا عند الدقيقة 14 بقرار تحكيمي فرضته لوائح كرة القدم.

ودخل فريق كربلاء أرضية الملعب منقوصا بشكل حاد وبسبعة لاعبين فقط، وهو الحد الأدنى المسموح به قانونا لبدء أي مباراة رسمية، في انعكاس مباشر للأزمة المالية الخانقة التي تضرب النادي وتسببت في مقاطعة عدد من اللاعبين للتدريبات وعدم جاهزية البقية لتأخر مستحقاتهم.

ونشر كربلاء على حسابه في موقع "إنستغرام" تشكيلة الفريق المكونة من سبعة لاعبين وأرفقها بتعليق: "لم يكن هذا ما يستحقه العميد.. لكنها الظروف".

ومع انطلاق اللقاء، فرض زاخو أفضليته سريعا مسجلا هدفين نظيفين، قبل أن تتلقى آمال كربلاء في إكمال المواجهة ضربة قاضية بإصابة لاعبه محمد باقر في الدقيقة 14.

ومع عجز محمد باقر عن مواصلة اللعب، تقلص عدد لاعبي كربلاء إلى ستة فوق المستطيل الأخضر، ما أجبر حكم اللقاء على إطلاق صافرة النهاية فورا لانتفاء الشرط القانوني لاستمرار المباراة، واحتساب زاخو فائزا بنتيجة اعتبارية 3-0.

وعلى صعيد جدول الترتيب، زادت هذه الخسارة من معاناة كربلاء في القاع بتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز الـ20 الأخير، في حين قفز زاخو إلى المركز الـ12 رافعا رصيده إلى 17 نقطة.