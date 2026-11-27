لم يكن الانتشار الواسع لمبادرة (رجال الفجر)، التي انطلقت من الجزائر وعبرت إلى مجتمعات عربية وإسلامية متعددة، مجرد نجاح لدعوة دينية أو نشاط تطوعي يستهدف تشجيع الأطفال على صلاة الفجر؛ بل يمثل ظاهرة اجتماعية تستحق القراءة والتحليل، خصوصًا أنها استطاعت الانتشار بصورة عفوية، دون حملات إعلانية أو تمويل مؤسسي أو تكلفة تُذكر.

فما الذي جعل مبادرة بسيطة بهذا الحجم تجد كل هذا الصدى؟ وماذا تكشف استجابة المجتمعات لها عن حالتها النفسية والاجتماعية والثقافية الراهنة؟

من منظور علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي، يمكن قراءة هذه الظاهرة من خلال مجموعة من المؤشرات المتداخلة:

أولاً. المسجد: أين يجد المجتمع الثقة والانتماء؟

في ظل تراجع الثقة لدى قطاعات من المجتمعات العربية بمؤسسات سياسية وإعلامية ورسمية، لا يزال المسجد يحتفظ بمكانة رمزية واجتماعية خاصة، باعتباره أحد الفضاءات التي تستمد شرعيتها من الارتباط المباشر بالهوية الدينية والثقافية والذاكرة الجمعية.

فالمسجد ليس مكانًا للعبادة فحسب، بل مساحة للتكافل والتواصل والانتماء، ومؤسسة اجتماعية ما زالت تحظى بقبول وثقة واسعين لدى قطاعات كبيرة من المجتمع.

ثانيًا. الهوية: كيف تتفاعل المجتمعات مع التحولات والضغوط الثقافية؟

لا يمكن فصل الظاهرة عن سياق ثقافي وإعلامي شهد تصاعد الخطابات التي تختزل الإسلام في التطرف والإرهاب، بالتوازي مع تحولات اجتماعية ورقمية متسارعة، وتضخم المحتوى الاستهلاكي والإباحي.

وقد أسهم هذا التداخل لدى قطاعات من المجتمعات في خلق حالة من التوتر القيمي والشعور بالاغتراب الثقافي عن القيم الأصيلة، وزيادة الحاجة إلى إعادة تأكيد الهوية الدينية والمرجعية الأخلاقية.

ومن هنا يمكن فهم المبادرة باعتبارها مساحة للتعبير الإيجابي عن الانتماء الديني، بعيدًا عن خطاب الصدام والدفاع المستمر عن الهوية الإسلامية.

ثالثًا. الإحباط الجمعي: لماذا يبحث الأفراد عن الملاذ الروحي والمعنى؟

تعيش المجتمعات العربية والإسلامية، بدرجات متفاوتة، حالة من الإحباط المتراكم بفعل الحروب والاحتلال والتهجير وتراجع العدالة وضعف القدرة على التأثير في الأحداث.

وعندما يشعر الإنسان بالعجز أمام واقع لا يستطيع تغييره، تزداد حاجته إلى مصادر تمنحه الأمان والمعنى والعدل والأمل.

وهنا يؤدي الدين وظيفة نفسية مهمة، من خلال ما يُعرف في علم النفس الديني بالتكيف الديني مع الضغوط (Religious Coping)، حيث يصبح اللجوء إلى الله والعبادات مصدرًا للطمأنينة واستعادة التوازن النفسي، خصوصًا عندما تتراجع الثقة بقدرة المؤسسات البشرية على تحقيق العدالة والإنصاف ومنع الظلم.

رابعًا. التربية: كيف تتحول الشعائر الدينية إلى قيم وسلوك؟

تحمل المبادرة دلالة تربوية مهمة تتعلق بإمكانية توظيف الممارسة الدينية في تعزيز الانضباط الذاتي والمسؤولية والانتماء الاجتماعي لدى الناشئة؛ لكن القيمة الحقيقية للتديّن لا تُقاس بالالتزام الشعائري وحده، وإنما بمدى انعكاسه على السلوك اليومي، فالدين أخلاق أيضًا.

فالصلاة التي لا تنعكس على عذوبة اللسان والأمانة والرحمة والعدل واحترام حقوق الآخرين وآرائهم واختلافهم، تظل ممارسة لم تستكمل غايتها الأخلاقية.

ومن هنا يبرز التحدي التربوي: كيف ننتقل من تعليم الأطفال أداء الشعائر إلى بناء إنسان يحمل قيمها في حياته وعلاقاته ومواقفه؟

خامسًا. التوظيف الأيديولوجي: متى تتحول المبادرات الدينية من فعل اجتماعي إلى أداة للتعبئة؟

كما أنّ للمبادرات الدينية العفوية إمكانات إيجابية في تعزيز التماسك الاجتماعي، فإنها قد تصبح عرضة للاستغلال من أطراف تسعى إلى توظيف المشاعر الدينية في مشاريع أيديولوجية أو سياسية أو صراعية تفكك النسيج الاجتماعي.

وهنا تبرز أهمية التمييز بين التديّن الفطري والممارسة الدينية السلمية، وبين استغلالهما في التعبئة العدائية أو التطرف أو العنف.

فحماية هذه المبادرات، خصوصًا عندما تستهدف الأطفال والناشئة، تتطلب تعزيز الوعي النقدي والاستقلال التربوي، وعدم السماح بتحويل الشعائر إلى أدوات لتبرير الإقصاء أو التخريب أو الاعتداء على الآخرين.

سادسًا. الوصم الديني: كيف يؤثر الخطاب المعادي للإسلام والربط النمطي بينه وبين الإرهاب في الهوية؟

ساهمت بعض الخطابات الإعلامية والسياسية في ترسيخ صور نمطية تربط الإسلام بالإرهاب والتطرف، مما أدى إلى وصم جماعي للمسلمين واختزال هويتهم الدينية والحضارية في نماذج متطرفة لا تمثل تنوعهم.

وقد أسهم هذا المناخ في تعميق أزمة الهوية لدى بعض الأفراد، وإثارة استجابات نفسية واجتماعية متباينة، تتراوح بين الانسحاب وإخفاء الانتماء الديني، وبين التشدّد في إظهاره والدفاع عنه.

ومن هذا المنظور، قد تُفهم بعض المبادرات ذات الطابع الديني أيضًا بوصفها تعبيرًا عن استعادة الهوية وإثبات الانتماء، وليس فقط باعتبارها ممارسة تعبدية أو استجابة دينية فردية.

سابعًا. الانتشار: كيف يتحول السلوك الفردي إلى ظاهرة جمعية؟

من أكثر الجوانب إثارة للاهتمام أنّ المبادرة لم تحتج إلى موارد مالية أو بنية تنظيمية معقدة كي تنتشر.

ويمكن تفسير ذلك من خلال مفهوم العدوى الاجتماعية الإيجابية (Positive Social Contagion)، حيث ينتقل السلوك عبر المحاكاة والتأثر بالنماذج المرئية والشعور بالانتماء إلى جماعة تتبنى قيمة مشتركة.

وقد أسهمت وسائل التواصل الاجتماعي في تسريع هذه العملية، إذ تحولت مشاهد الأطفال وهم يتجهون إلى المساجد إلى نماذج سلوكية قابلة للتقليد والتكرار.

كما أنّ انخفاض تكلفة المشاركة وسهولة تطبيق الفكرة محليًا قد عزّزا فرص انتشارها، وهذا يكشف أنّ المجتمعات ليست مجرد متلقٍ سلبي للمبادرات المؤسسية، بل تمتلك قدرة على إنتاج سلوك جماعي مؤثر انطلاقًا من مواردها الثقافية والاجتماعية الذاتية، بناءً على القاعدة السلوكية التي تؤكد أنّ (( السلوك مُعدٍ )).

ماذا عن المستقبل؟

تفتح هذه الظاهرة المجال أمام تساؤل يتجاوز المبادرة نفسها: هل نحن أمام موجة عاطفية مؤقتة، أم مؤشر على حاجة اجتماعية أعمق لإعادة بناء منظومة الانتماء والقيم والثقة؟

من المبكر الجزم باتجاه واحد، لكن استمرار المبادرة وتحولها إلى ممارسة تربوية واجتماعية مستدامة سيعتمدان على قدرتها على تجاوز الحماس الأولي، وعلى تكامل دور الأسرة والمسجد والمدرسة والمؤسسات المجتمعية في بناء شخصية متوازنة تجمع بين الإيمان والمعرفة والتفكير النقدي والمسؤولية الأخلاقية.

كما أنّ المؤسسات التربوية والتعليمية مطالبة بفهم الدرس الأهم من هذه التجربة: بأنّ التأثير الاجتماعي لا يتطلب دائمًا ميزانيات ضخمة أو حملات مركزية، بل قد يبدأ من نموذج بسيط يحمل معنى مشتركًا، ويتيح للناس المشاركة فيه بصورة طوعية.

خلاصة ما ورد أعلاه:

ربما لا تكمن الدلالة الأعمق لمبادرة "رجال الفجر" في عدد الأطفال أو الشباب، وربما الكبار، الذين استيقظوا لصلاة الفجر، بل في ما كشفته عن حاجة المجتمعات العربية والإسلامية إلى استعادة الشعور بالانتماء والهوية والمعنى والقدرة على الفعل الجماعي، بعقل جمعي متوازن وناضج، وعقل فردي مستقل ومرن ومتطور.

ويبقى الاختبار الحقيقي لأي نهضة قيمية ليس في عدد المصلين وحده، وإنما في نوع الإنسان الذي تنتجه هذه الممارسات، ومدى انعكاسها على أخلاقه ووعيه ومسؤوليته تجاه مجتمعه والآخرين.

فالمجتمع الذي ينجح في إيقاظ أطفاله لصلاة الفجر، يحتاج أيضًا إلى أن ينجح في إيقاظ ضمائرهم ووعيهم ومسؤوليتهم تجاه الحياة والإنسان والإنجاز والوطن !!

