خبرني - قال مفتي عام المملكة، الدكتور أحمد الحسنات، إن لجنة مختصة تقوم بمحاورة أصحاب الفكر التكفيري في مراكز الإصلاح، وإن من يثبت تراجعه عن هذه الأفكار يصدر بحقه عفو ملكي خاص.

وأوضح الحسنات في تصريحات لبرنامج "ستون دقيقة"، الذي يُبث عبر شاشة التلفزيون الأردني، ويقدّمه الإعلامي أنس المجالي ، أن اللجنة تنسب أسماء المتراجعين عن الفكر التكفيري، تمهيدا لصدور عفو ملكي خاص بحقهم، مشيرا إلى صدور 99 عفوا حتى اليوم.

متطرف سابق يصبح إماما وخطيبا

وكشف الحسنات عن إحدى هذه الحالات، موضحا أن شابا كان يحمل فكرا متطرفا خضع للحوار وتراجع عن أفكاره، فخرج من السجن بعفو ملكي خاص، ثم أكمل تعليمه ليعود إلى المسجد الذي كان يلتقي فيه المتطرفون إماما وخطيبا، يحارب التطرف ويقف ضد التكفير.

وبيّن أن هناك توجها لإجراء مقابلات تلفزيونية مع أشخاص اجتازوا برنامج الحوار الفكري مع أصحاب الفكر المتطرف في السجون.

رافضون للحوار

وأوضح الحسنات أن المتهم الرئيسي في قضية كنيسة حمود، والمتهم في قضية الشهيد السلايطة، رفضا الحوار أثناء وجودهما في السجن سابقا.