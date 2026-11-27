خبرني - استقبل سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى تونس، عبدالله أبو رمان، ظهر اليوم الجمعة، في منزل السفارة، الوفد الأردني المشارك في الدورة السابعة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية، بحضور نائب السفير المستشار سحر القطارنة وأركان السفارة.

وضمّ الوفد نخبة من كبار الفنانين الأردنيين، من رواد الحركة المسرحية الأردنية، إلى جانب عدد من المبدعين الشباب الذين أثبتوا حضورهم على الساحتين المسرحيتين الأردنية والعربية بمستوى رفيع من المهنية والتميز الفني والإبداعي.

وأكد السفير اعتزازه بالمبدعين الأردنيين وبحضورهم المتميز في المحافل الثقافية والفنية العربية والدولية، مشيراً إلى أهمية هذا الحضور في ترسيخ مكانة الأردن الثقافية، وتعميق جسور التواصل الثقافي والفني بين الأردن وتونس الشقيقة.

وكانت السفارة الأردنية في تونس شاركت في فعاليات الدورة السابعة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية، من خلال حضور العرض المسرحي الأردني «بيتا دلتا جاما»، الذي احتضنه المسرح البلدي بتونس، من إخراج كامل شاويش وإنتاج فريق «رقعة» المسرحي.

ومثّل العرض إضافة نوعية للبرنامج الفني للدورة، مجسداً حيوية المسرح الأردني ونضجه وتجدده، ضمن تظاهرة ثقافية عربية ودولية تجمع تجارب فنية متنوعة، وحظي باستحسان الجمهور التونسي المعروف بذائقته الفنية الرفيعة، وباهتمام الأوساط الثقافية والإعلامية.

