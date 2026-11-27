عند الشعوب المتقدمة حضارياً وفكرياً؛ حين يرتقي أحدهم جبلاً عالياً مثل "قمة إيفريست" على سبيل المثال؛ فإنَّ الإداريين المسؤولين عن تلك المنطقة يمنحون ذلك المتسلِّق إناءً صغيراً ليقضي حاجته فيه؛ حتى لا يتسبَّب في تلويث البيئة النظيفة، ثم يحمل فضلاته بعد ذلك معه إلى الأسفل؛ لأنُّه يؤمن تماماً بما يؤمن به الجميع أنَّ الطبيعة ليست ملكاً لأحد، ولا حكراً على أحد عابر، بقدر ما هي أمانة مطلقة للأجيال القادمة.

أما نحن في العالم الموازي للحضارة؛ فلدينا فلسفة بيئية مختلفة تماماً، فذات يوم رأيت أحد المعتوهين فكرياً قد دخل إلى ما بعد الشاطئ البحري وخرج بعد دقيقتين، وعندما سألته عن سبب نزوله وخروجه بهذه السرعة؛ أجابني قائلاًَ ومن غير حياء: إنه قد قضى حاجته داخل الماء، بحجة أنَّ ماء البحر سيبقى طاهراً، وأنَّ مياهه أكبر من أن تتأثر بما خلَّفه أخونا، وبعد نقاش طويل بيني وبين ذلك المعتوه فكرياً؛ حاول أن يثبت لي بالدليل القاطع أنَّ اتساع البحر يمنح الإنسان رخصة لتلويثه دون أن يتأثر ولا بمثقال ذرة؛ فتسقط المسؤولية عن الفاعل، وعن نائب الفاعل؛ كما أفتى له أحد المشائخ المضافين إلى جمع المذكر السالم.

في الحقيقة إنَّ الأمر لم يقف عند تلكم الحكايات؛ فنحن قد اعتدنا أن لا نمنح كل متسلِّق إناءً كما يفعل المتقدمون فكرياً وحضارياً، ولكننا منحنا كلَّ المتسلِّقين بيئةً كاملة بجبالها وسهولها وبحارها وغاباتها، فضلاً عن ما يجري في بعض المؤسسات التي تغضُّ الطرف عن بعض الشخوص الذين قد مُنحوا حقَّ التصرف "بقواشين" بعض الأراضي حيثما يشاؤون، وكيفما يريدون.

خلاصة القول: إنَّ هناك شعوباً تخشى أن تلوِّث فضلات إنسان قمة جبل، كما إنَّ هناك شعوباً أخرى لا تخشى أبداً أن تتحوَّل أوطانها إلى مكبٍّ لنفايات المسؤولين، فالفرق بيننا وبينهم ليس في حجم الإناء؛ ولكن في عِظَم حجم الوعي! فهم يخشون تلويث قمم الجبال بفضلات إنسانٍ واحد، ونحن ما زلنا نعتقد أنَّ البحر لا يتنجَّس، والوطن لا يتلوَّث مهما "بالَ" فيه العابرون والمقيمون وأصحاب السعادة والمعالي.

