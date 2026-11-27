خبرني - تغلب نادي الوحدات على ضيفه نادي دوقرة، ليتصدر الدوري الأردني للمحترفين مؤقتا، بانتظار استكمال باقي مباريات الجولة يوم غد السبت.

وانتهى اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة على ستاد عمان الدولي، ضمن الجولة التاسعة من الدوري، بفوز الوحدات بهدفين نظيفين.

وسجل هدفي الوحدات كل من دانيال عفانة والمحترف بافا.

وبهذه النتيجة، تصدر الوحدات الدوري مؤقتا برصيد 17 نقطة، متقدما على الفيصلي والرمثا، اللذين يملكان 15 نقطة من 8 مباريات.

وتستكمل مباريات الجولة يوم غد السبت، بمواجهتي العربي والفيصلي عند الساعة 5 مساء، وقمة الجولة بين الرمثا والحسين إربد عند الساعة 7:30 مساء.