خبرني - أعلن نادي بايرن ميونخ لكرة القدم في بيان اليوم الجمعة، أن لاعب الوسط الألماني الدولي جمال موسيالا تعرض لإصابة عضلية في الفخذ اليمنى الخلفية، ستبعده عن الملاعب "حتى إشعار آخر".

وقد عاد موسيالا إلى الملاعب الأسبوع الماضي بعد تعافيه من تمزق في الألياف العضلية أبعده عن المشاركة لمدة شهر ونصف الشهر، لكنه تعرض لانتكاسة جديدة.

ويعاني اللاعب البالغ من العمر 23 عاما من مشكلات متكررة تتعلق باللياقة البدنية منذ تعرضه لكسر في عظمة الشظية خلال بطولة كأس العالم للأندية عام 2025.

وإلى جانب ذلك، كشف موسيالا في وقت سابق من العام الجاري عن معاناته من نوبات صرع الغياب (نوبات صرعية قصيرة ومفاجئة).

وأصبحت الحالة الصحية لموسيالا محور اهتمام خلال الأسابيع الأخيرة، وأثارت جدلا بعدما طرح عضوا مجلس الإشراف على بايرن ميونخ، أولي هونيس وكارل هاينز رومينيغه، إمكانية خفض راتب لاعب الوسط بسبب مشكلاته الصحية.

كما شكك المسؤولان علنا في قدرة موسيالا، الذي يعد من بين أعلى لاعبي بايرن أجرا ويرتبط بعقد مع النادي حتى عام 2030، على استعادة مستواه السابق.

وقال بايرن في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن موسيالا خضع للفحص الطبي للمرة الأولى بسبب أعراض تشبه نوبات صرع الغياب في أبريل 2025، أي بعد توقيعه عقدا جديدا مع النادي في فبراير من العام ذاته.